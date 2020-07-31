نوال الزغبي “تقصف” السياسيين اللبنانيين بصورة “الصدر”.. وتشغل حرباً بين المدونين

2020/07/31 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستعانت الفنانة نوال الزغبي بصورة نشرتها للامام السيّد موسى الصدر المعروف بتواضعه وتفانيه بحب الوطن لتعبّر عن مدى إستيائها من تصرفات رجال السياسة في لبنان.الى كل زعيم انظروا كيف كان ينام #الإمام_موسى_الصدر أين العدالة؟؟ أين حفظ حياة الناس؟؟أين الامانة التي حملكم إياها الشعب؟؟!!! pic.twitter.com/Yy5oBFFksf — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 29, […]

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