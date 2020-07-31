منظمة الصحة العالمية تكشف ما سيتركه كورونا بعد رحيله لعقود من الزمن

2020/07/31 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكدت منظمة الصحة العالمية، ان فيروس كورونا سيترك اثاره مستمرة لعقود حول العالم.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة في تصريحات صحافية، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم يعد من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل في المستقبل.وقال تيدروس ”الجائحة هي أزمة صحية […]

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