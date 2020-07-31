علماء يعيدون إلى الحياة جراثيم خاملة منذ 100 مليون سنة

2020/07/31 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نجح علماء في إيقاظ جراثيم قديمة يعود تاريخ وجودها إلى نحو 100 مليون سنة، كانت مدفونة ونائمة تحت سطح مياه المحيط، في مكان لا تتوفر فيه مقوّمات الحياة، على ما أظهرت إحدى الدراسات.وبيّنت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر كومونيكيشنز” القدرات المفاجئة “لأحد أشكال الحياة الأكثر بدائية التي ظهرت على الأرض والتي يمكن أن […]

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