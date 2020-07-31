2020/07/31 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: الكاظمي يعلن اليوم موعد إجراء الانتخابات المبكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 19:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الكاظمي يعلن اليوم موعد إجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الكاظمي يعلن اليوم موعد إجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).