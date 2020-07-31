جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 عناصر من داعش في محافظتي نينوى وديالى

2020/07/31 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اعتقال ثلاثة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي

رسول قال في بيان، إنه وفقاً لمعلوماتً استخبارية دقيقة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من تنفيذ واجبين منفصلين في محافظتي نينوى وديالى، أسفرا عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، اثنان منهُم في مدينة الموصل، بعد صُدور مُذكرة ألقاء قبض وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب.

وأضاف، أن عدد الإرهابيين الذين تم ألقاء القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب خلال شهر تموز وصل إلى اثنين وعشرين عنصرا.

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