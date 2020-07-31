توزيع سلات غذائية لـــ 300 عائلة في عين التمر غربي كربلاء

2020/07/31 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وزعت شركة كربلاء لصناعة الاسمنت ، اليوم الجمعة ، 300 سلة غذائية للعوائل الفقيرة والمتعففة في عين التمر 95 كم غربي كربلاء بمناسبة عيد الاضحى .وقال قائمقام القضاء رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “السلة الغذائية الواحدة شملت ( 7 ) مواد […]

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