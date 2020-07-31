اليوم الكاظمي يحدد موعد الانتخابات المبكرة

2020/07/31 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت مصادر حكومية (واع)، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيلقي، مساء اليوم الجمعة، كلمة يحدد فيها موعداً للانتخابات المبكرة.

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