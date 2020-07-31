انخفاض بعدد اصابات كورونا في الرصافة خلال 24 ساعة..والموقف الكلي يقترب من 20 الف اصابة

2020/07/31 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، التوزيع الجغرافي للاصبات الـ203 المسجلة اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الدائرة، عبد الغني الساعدي، في بيان إن “صحة الرصافة سجلت اليوم 203 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 102 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الرصافة 22 حالة قطاع المدائن 17 […]

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