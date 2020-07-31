بطلها أبن أخ وزير النقل.. تفاصيل مثيرة لما حصل بالطائرة العراقية المتوجهة لبيروت

2020/07/31 | 19:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. كشف مصدر مطلع، الجمعة، تفاصيل ما حصل في رحلة الخطوط الجوية العراقية المتوجهة من بغداد الى بيروت ...

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