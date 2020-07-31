متحف “مدام توسو” في لندن يستعد لاستقبال السياح مجددا

2020/07/31 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأ متحف “مدام توسو” في العاصمة البريطانية لندن الاستعداد لإعادة فتح أبوابه أمام السياح من جديد، بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.وأغلق المتحف أبوابه أمام الزوار في 20 آذار/مارس وسيفتح مجددا في الأول من آب/أغسطس المقبل.وقال تيم ووترز، مدير المتحف، إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة زوار المتحف، والعاملين فيه، […]

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