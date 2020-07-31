خامنئي: عقوبات أميركا زادت إيران قوة

2020/07/31 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الدول الأوروبية تقاعست عن إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران عام 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.واضاف خامنئي في خطاب بثه التلفزيون أن “عقوبات أميركا زادت إيران قوة وجعلتها مكتفية بذاتها”، مبينا أن “حلم أميركا بتحقيق أهدافها عن طريق العقوبات وممارسة أقصى الضغوط على […]

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