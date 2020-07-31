الصحة العالمية: جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة

2020/07/31 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، من الكوارث التي سيمتد أثرها لوقت طويل في المستقبل.وجاءت تصريحاته أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقا لما جاء في نشرتها.وأضاف تيدروس: “الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن، وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود …

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