فيديو.. الحجاج يطوفون بالكعبة وسط تدابير صحية صارمة

2020/07/31 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قام الحجاج في مكة المكرمة بأداء مناسك الحج، وبدا عدد الحجاج قليلا مقارنة بحوالي مليونين ونصف المليون مسلم قاموا بأداء فريضة الحج العام الماضي.وطاف الحجاج حول الكعبة وهم يضعون الكمامات وتركوا مسافة بين الواحد والآخر حيث كان المشهد مختلفا جدا عما كان عليه في السنوات الماضية حين كان يحتشد مئات الآلاف من الحجاج قرب […]

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