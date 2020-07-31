الانبار تخصص 5 مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل الطريق الدولي السريع 

2020/07/31 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم الجنابي، الجمعة، تخصيص اكثر من 5 مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل الطريق الدولي السريع غربي الانبار .وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية وبدعم من البنك الدولي وبالتنسيق مع وزارة الاعمار والاسكان خصصت مبلغ اكثر من 5 مليار دينار لإعادة اعمار وتأهيل الاضرار التي لحقت بالطرق […]

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