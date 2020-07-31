مشروع لبناء 150 مدرسة جديدة في بغداد

2020/07/31 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، الجمعة، بناء مدارس جديدة ستكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي.وقال العطا في بيان تلقته /المعلومة/ إن “المحافظة تعمل على إعادة تأهيل مدارس قديمة متلكئة منذ العام 2013، فضلاً عن تحقيق نسب إنجاز في بناء مدارس جديدة، ومن المؤمل الانتهاء من أعمال البناء قبل بداية العام الدراسي […]

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