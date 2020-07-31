متنبئ جوي: العراق في فوهة الفرن.. والأشد حرارة في العالم

2020/07/31 | 19:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقال المتنبى الجوي صادق عطية، إن العراق في صدارة الدول التي تشهد درجات حرارة عليا.

وذكر عطية في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، أنه "نحن في فوهة الفرن الآن، الأجواء لاهبة ودرجات حرارة متطرفة".

لفت إلى أن "العراق والكويت تشهدان أشد درجات حرارة ارتفاعًا في العالم"، مضيفًا أن "ميسان في صدارة مدن العراق بدرجة حرارة عظمى بلغت خلال الظهيرة 53°م".

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