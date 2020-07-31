2020/07/31 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أثر “كوفيد-19” على تعليم الطلاب في جميع أنحاء العالم، لكن يبدو أنه كان بمثابة نعمة لرجل هندي نجح في امتحان الصف العاشر بعد أن فشل 33 مرة.وحاول محمد نور الدين البالغ من العمر 51 عاما اجتياز امتحانات الصف العاشر لمدة 33 عاما، لكنه فشل في كل مرة لضعفه في اللغة الإنجليزية وعدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل ينجح في الامتحان بفضل “كوفيد-19” بعد فشله 33 مرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل ينجح في الامتحان بفضل “كوفيد-19” بعد فشله 33 مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).