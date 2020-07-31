دراسة تعلن “اكتشافا مثيرًا”: العثور على “مناعية تائية” لدى أشخاص لم يصيبهم كورونا.. هل تفسر “تفاوت شدة الاصابات”؟

2020/07/31 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت دراسة جديدة تفاصيل “مثيرة” العثور على خلايا المناعة “التائية” في دم أشخاص لم يصيبوا بفيروس كورونا من قبل، الأمر الذي قد يفسر تسجيل إصابات خفيفة واخرى شديدة بين المصابين، حيث قد تخفف هذه الخلايا المناعية اثار الفيروس فيما لو اصيب به الافراد الحاملين لهذه الخلايا.وبحسب الدراسة التي نشرت في […]

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