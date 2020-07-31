بريطانيا تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

2020/07/31 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه مع تفاقم وضع فيروس “كورونا” المستجد، سيتعين على البريطانيين ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة، وليس فقط في وسائل النقل والمحلات التجارية.وقال جونسون “سنطلب الآن من الناس ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وصالات العرض ودور السينما والمؤسسات الدينية”.وستدخل التعديلات حيز التنفيذ في […]

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