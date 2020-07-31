بوتين يوقع على قانون يساوي في العقوبة بين التنازل عن أراضي روسيا والتطرف

2020/07/31 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس فلاديمير بوتين، على قانون يساوي بين العقوبة على انتهاك وحدة أراضي روسيا والتطرف، بما يعزز التعديل الدستوري القاضي بعدم التنازل أو التفاوض على مصير أي جزء من روسيا.وأشار السيناتور أندريه كليشاس، إلى أن حظر انتزاع وفصل الأراضي الروسية ينسحب على السكان الذين يعيشون عليها، وأنه ستجرى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون …

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