“آبل” تتخطى “أرامكو” وتصبح أكبر شركة في العالم

2020/07/31 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت أسهم شركة “آبل” الأمريكية قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1 بالمئة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف “أيفون” في احتلال مكانة أكبر شركة في العالم.وساعد هذا الإنجاز الشركة الأمريكية اليوم الجمعة، على تخطي عملاق النفط السعودي “أرامكو” لفترة وجيزة.وصعد سهم الشركة إلى مستوى قياسي عند 412 دولارا في التعاملات …

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