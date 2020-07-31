قائمة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم

2020/07/31 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق -بغداد اسعار صرف الدولار الأميركي أما الدينار العراقي، في تعاملات، اليوم الجمعة، إضافة إلى أسعار العملات العالمية الأجنبية والنفط والمعادن مقابل الدولار.اسعار مكاتب الصيرفة :- سعر بيع الدولار : 124,250 سعر شراء الدولار : 123,250 ———————————————————— العملات العالمية الأجنبية:- اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,90 دولار الأسترليني السعر العالمي : […]

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