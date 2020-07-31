2020/07/31 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط اجراءات الاغلاق ومنع التجمعات البشرية التي تترافق مع عيد الأضحى هذا العام في العالم العربي والاسلامي، لجأ عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل من شباب وبنات عرب، إلى نشر صورهم بملابس العيد، وسط عدم القدرة على التنزه في الشوارع بفعل اجراءات كورونا.كل عام وانتوا بخير ، ينعاد علينا وعليكم ب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط اغلاق كورونا.. شباب وبنات عرب “ينتزهون” في مواقع التواصل وينشرون صورهم بـ”كشخة العيد” من داخل المنازل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط اغلاق كورونا.. شباب وبنات عرب “ينتزهون” في مواقع التواصل وينشرون صورهم بـ”كشخة العيد” من داخل المنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).