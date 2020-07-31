مطار السليمانية يشترط إجراء فحص كورونا للسماح بدخول المسافرين للمطار والسفر

2020/07/31 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضعت إدارة مطار السليمانية، إجراء فحص فيروس كورونا شرطا للسماح للمسافرين بدخول المطار والسفر إلى وجهاتهم.

وأوضحت إدارة المطار في بيان لها، ان المطار سيستأنف الرحلات الجوية بدءاً من يوم غد السبت، بموجب قرار سلطة الطيران المدني العراقي، واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في إقليم كردستان، مشيرة الى ضرورة اجراء المسافرين فحص الفيروس قبل ثمان واربعين ساعة من موعد رحلاتهم، فيما أشارت الإدارة الى تخصيص مستشفى ثلاثة مستشفيات في المدينة لإجراء الفحوص للمسافرين.

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