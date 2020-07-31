رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

2020/07/31 | 20:18 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

تبادل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، التهاني مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب رئيس الجمهورية، خلال المكالمات الهاتفية، مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم وشعوبها الشقيقة والصديقة بوافر الخير واليمن والبركات.

بدورهم، هنأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يمنّ على الشعب العراقي بالاستقرار والأمان والرفاهية.

وتم التباحث في سبل توطيد العلاقات بين العراق والدول الشقيقة والصديقة، وأهمية تعزيز الأمن الإقليمي وضرورة التنسيق والعمل المشترك وبما يخدم ازدهار وتقدم الشعوب.

كما جرى التأكيد على وجوب احترام سيادة البلدان وأمنها كونه مصلحة مشتركة للجميع تقود إلى استقرار المنطقة، فضلاً عن مناقشة التعاون لمكافحة وباء كورونا فيروس والحد من تأثيراته الوبائية بما يؤمن عودة الحياة إلى طبيعتها في هذه الدول.

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