“عجل” يرفض ان يكون “ذبيحة العيد”..هرب بمطاردة شاقة بين ازقة اربيل !

2020/07/31 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعاً فديوياً لـحيوان “عجل”، رفض ان يكون “اضحية” في اول ايام عيد الاضحى في احدى مناطق محافظة اربيل ، عاصمة اقليم كردستان شمال العراق.ويوضح المقطع الفديوي هرب “العجل” من الجزار ومحاولته عبور الشوارع اما السيارات في محاولة للفرار المؤكد لضخامة حجمه وقوته .أضحية تلوذ […]

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