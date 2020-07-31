2020/07/31 | 20:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستهدفة 22 مادة.. واشنطن تقرر توسيع عقوباتها ضد طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستهدفة 22 مادة.. واشنطن تقرر توسيع عقوباتها ضد طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستهدفة 22 مادة.. واشنطن تقرر توسيع عقوباتها ضد طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).