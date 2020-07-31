2020/07/31 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي: لا حلول للأزمات في العراق دون استعادة سيادة الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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