الانبار .. تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/07/31 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار … اعلن رئيس اللجنة الاعلامية لخلية ازمة كورونا في الانبار احمد الراشد، الجمعة، تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال الراشد لـ /المعلومة/ ان “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 36 اصابة منها 10 اصابات في قضاء الفلوجة من ضمنهم مصاب واحد من الكرمة واحد في ناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة ملامسين لحالات […]

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