2020/07/31 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: سنجري التحقيق العادل في كل ضحية بالتظاهرات ولن نتنازل عن حقوقهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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