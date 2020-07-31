2020/07/31 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: واجهنا عراقيل عديدة خلال شهرين من عمر الحكومة لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية

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