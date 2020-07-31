الكاظمي يعلن السادس من حزيران عام 2021 موعدًا للانتخابات المبكرة.. والشارع العراقي يتضارب

2020/07/31 | 20:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، السادس من حزيران المقبل في العام 2021، موعدا للانتخابات المبكرة، فيما قدم وعدا بحماية كل القوى المنافسة، ولا تتاثر بالسلاح المنفلت بالتاثير على الانتخابات الجديدة.ودعا الشباب والاحزاب السياسية والمفكرين لاحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من وجه الصراعات.واكد: “نعمل على انتخابات حرة ونزيهة تنتج […]

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