إعادة اصدار ارساليتين محملتين بـ “اندومي و مايونيز” في منفذ طريبيل

2020/07/31 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، اعادة إصدار أرساليتي مواد غذائية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي.وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مركز كمرك طريبيل قام بأعادة إصدار ارساليتين محملة بمواد غذائية ( اندومي و مايونيز ) الى الجانب الاردني لتجاوز تاريخ انتاجها ثلثي المدة كونه مخالف لشروط وتعليمات الاستيراد.” وأضافت، أنه […]

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