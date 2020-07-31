2020/07/31 | 20:54 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، اعادة إصدار أرساليتي مواد غذائية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مركز كمرك طريبيل قام بأعادة إصدار ارساليتين محملة بمواد غذائية ( اندومي و مايونيز ) الى الجانب الاردني لتجاوز تاريخ انتاجها ثلثي المدة كونه مخالف لشروط وتعليمات الاستيراد.” وأضافت، أنه […]
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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، اعادة إصدار أرساليتي مواد غذائية مخالفة في مركز كمرك طريبيل الحدودي.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مركز كمرك طريبيل قام بأعادة إصدار ارساليتين محملة بمواد غذائية ( اندومي و مايونيز ) الى الجانب الاردني لتجاوز تاريخ انتاجها ثلثي المدة كونه مخالف لشروط وتعليمات الاستيراد.” وأضافت، أنه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة اصدار ارساليتين محملتين بـ “اندومي و مايونيز” في منفذ طريبيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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