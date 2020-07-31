“العراق والكويت الأعلى حرارة بالعالم”.. متنبئ جوّي: نحن الآن في فوّهة الفرن!

2020/07/31 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قل المتنبى الجوي صادق العطية، الجمعة، إن العراق في صدارة الدول التي تشهد درجات حرارة عليا.وذكر عطية في صفحته على الفيسبوك، أنه “نحن في فوهة الفرن الآن، الأجواء لاهبة ودرجات حرارة متطرفة”.وأكد أن “ العراق و الكويت تشهدان أشد درجات حرارة ارتفاعا في العالم”، مضيفا أن “ميسان في صدارة مدن العراق […]

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