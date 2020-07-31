النفط: نسعى لتكرير 300 ألف برميل يومياً في مصفى بيجي

2020/07/31 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدير عام مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن حسين، اليوم الجمعة، أن وزارة النفط تتجه نحو الاستثمار لإنشاء مشاريع جديدة للتصفية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن حسن إن “الشركات التابعة لوزارة النفط تتجه نحو الاستثمار في مشاريع التصفية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين النوعية المنتجة”، لافتاً إلى أن “خطة وزارة النفط تركز […]

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