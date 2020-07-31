الكاظمي يحدد موعد الانتخابات المبكرة

2020/07/31 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، السادس من حزيران عام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة، فيما دعا مجلس النواب لارسال قانون الانتخابات الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.وقال الكاظمي في كلمة متلفزة تابعتها “تقدم” ان “هنالك جهات ارادت اغراق البلد بالدماء بعد الانتصارات التي تحققت ضد داعش وكانت هنالك صراعات اقليمية وداخلية، اضافة …

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