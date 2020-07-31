أسرار نظام

2020/07/31 | 21:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي أكثر من 7 آلاف كلمة، غاص تحقيق وصف بـ"غير المسبوق" في دهاليز فساد النظام الحاكم في العراق منذ 2003، وقدم معلومات مثيرة عن آلية تسرب أطنان من الدولارات من الخزانة الأمريكية الأشد تحصينًا إلى الحرس الثوري والفصائل المسلحة في العراق.

حدد التحقيق منافذ الفساد الرئيسية وبدأ من قصة "رجل أصلع" من كتائب حزب الله وانتهى بدور احتجاجات تشرين

حدد التحقيق الذي كتبه الصحافي الأمريكي روبرت ورث لمجلة "نيويورك تايمز"، منافذ الفساد الرئيسية، أو كما عبر عنها "شبكة الصرف الصحي" التي تتدفق عبرها أموال عمليات الفساد القذرة، وكتب قائمة بشخصيات كبيرة وبارزة قال إنها متورطة بتسريب ثروات العراقيين إلى الخارج.

كما أشار التحقيق، إلى ارتباط جزء من تلك العمليات بهيئة الحشد وملف رواتب الموظفين، مبينًا أن الولايات المتحدة الأمريكية "متورطة بشدة في كل هذا".

وتضمن التحقيق الذي نشره الكاتب بعد إقامة طويلة في العراق بعنوان "من داخل نظام حكم اللصوص العراق"، معلومات مثيرة وحوارًا من أحد "حيتان الفساد"، وبدأ من قصة "رجل أصلع" من كتائب حزب الله استولى على مشروع مستثمر هرب إلى دبي.

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كما تطرق إلى محاولة فصيلين مسلحين الهيمنة على مطار بغداد، وتحول 10 مليارات من أموال العراقيين المسروقة إلى اسثمارات عقارية في لندن، وصولاً إلى صفقات تجارية مشبوهة مع إيران تمثلت بإنفاق 4 مليارات دولار لشراء بطيخ وطماطم خلال عام واحد.

حدد التحقيق حجم الأموال المنهوبة وتضمن قائمة بشخصيات وجهات حساسة قال إنها متورطة بعمليات الفساد

وختم التحقيق الأمريكي، والذي أدان واشنطن بغض الطرف عن تسرب أطنان الدولارات إلى الفصائل، بالإشارة إلى دور حركة الاحتجاجات في هز "نظام حكم اللصوص في العراق".

"الترا عراق" ترجم التحقيق المطول بتصرف محدود جدًا، وفيما يلي نصه:

في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أثناء العمل في مكتبه في بغداد، تلقى رجل أعمال يدعى حسين لقيس مكالمة هاتفية من رقم لم يسبق له رؤيته من قبل.



قال المتصل "نحن بحاجة إلى التحدث".



كان صوت الرجل خافتًا وواثقًا من نفسه، مهددًا قليلاً.



طالب أن يأتي لقيس للقائه لكنه رفض ذكر اسمه.

اعترض لقيس، وانتهت المكالمة.



بعد دقائق كان أحد الزملاء على اتصال لينقل أخبارًا مقلقة.



وقال إن المتصل الغامض كان من كتائب حزب الله، وهي ميليشيا عراقية قوية لها علاقات قوية مع الحرس الثوري الإيراني. كانوا يقترحون لقاءً للمناقشة.

رجل أصلع من الكتائب!

عندما اتصل رجال الميليشيا مرة أخرى، وافق لقيس على مضض لعقد اجتماع.



جمع بضع زملاء، وتوجهوا جميعًا إلى منزل بالقرب من شارع السعدون في وسط بغداد، ووصلوا عند الغسق.



في الداخل، اقتيد إلى مكتب خافت الإنارة وقدم إلى رجل أصلع وقصير.



قال الرجل الأصلع: "أنت بحاجة للعمل معنا، وليس هناك خيار آخر".



"يمكنك الاحتفاظ بموظفيك، ولكن يجب أن تفعل ما نقول".



وأوضح أن كتائب حزب الله ستأخذ 20 بالمائة من إجمالي عائدات لقيس - حوالي 50 بالمائة من أرباحه.

رفض لقيس.



كان لشركته، بالم جيت، عقد حكومي مدته خمس سنوات لإدارة شركة في صالة الـ "VIP" في مطار بغداد الدولي، إلى جانب فندق قريب؛ كما أنها تعمل بشكل روتيني مع شركات غربية مثل Lockheed Martin.

لم يكن لديه أي تعاملات مع جماعة مثل كتائب حزب الله، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية (كما هو الحال مع الجماعة اللبنانية غير ذات الصلة التي تسمى أيضًا حزب الله. رد الرجل الأصلع بأنه إذا رفض لقيس، فسيستولي على كل ما يملكه في بغداد.



نظر إليه لقيس بغضب.



قال "أنا مستثمر".



"هناك قانون".



ورد الرجل الأصلع: "نحن القانون".



أخبر لقيس أن يجيبه ظهرًا في اليوم التالي.

بعد ظهر اليوم التالي، وصلت خمس سيارات شيفروليه SUV إلى المطار، وخرج اثنا عشر رجلاً يرتدون ملابس شبه عسكرية سوداء ويحملون أسلحة.



وجدوا لقيس في مقهى فندق المطار، يدخن ويشرب القهوة.



كان يقوم بجميع اتصالاته الحكومية منذ الليلة السابقة، إلى جانب رؤساء أقسام المطار.



لا أحد عاود الاتصال به مرة أخرى.



كان الأمر كما لو تم تحذيرهم - أو ربما تم رشوتهم.



أخذ رجال الميليشيات هاتف الرجل وأمروه بالتوقيع على وثيقة يتخلى بها عن عقده.



لقد توقف لبعض الوقت.



انسحب أحد موظفيه إلى الخارج لالتقاط صورة لمركبات رجال الميليشيات، لكنهم أمسكوا به وحطموا هاتفه وضربوه.



كان لقيس، وهو لبناني، يعمل في العراق منذ عام 2011.



كان يعلم أن البلد يعاني من الجريمة والفساد، لكنه اعتقد أن المطار، بوجود مئات من مسؤولي الهجرة والأمن النظاميين، كان مختلفًا.



قال لي لقيس في وقت لاحق: "انتظرت 20 دقيقة، ربما سيأتي شخص ما".



"الشرطة مثلا".



وأخيرًا، سار إلى صالة المغادرة وذهب في رحلة إلى دبي.



بعد أيام ، قامت كتائب حزب الله بتثبيت مقاولهم المفضل مكانه.



لقيس لم يعد إلى العراق منذ ذلك الحين.

وقعت غارة المطار بعد أربعة أيام فقط من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية، حيث كان الآلاف من المتظاهرين الشباب يغمرون شوارع بغداد ومدن أخرى، وهم يرددون شعارهم المؤثر: "نريد وطن" أو "نريد دولة".



استولى المتظاهرون بسرعة على ميدان التحرير في قلب بغداد، وأقاموا الخيام وخاضوا معارك ضارية مع الشرطة.



على الرغم من أن الفوضى أغلقت الكثير من الأعمال، إلا أنها اكتسبت تعاطف العرب في جميع أنحاء المنطقة، مما أشعل حركة احتجاج قوية في لبنان.

بالنسبة لأولئك الذين شاركوا في المسيرات، فإن مجموعات مثل كتائب حزب الله ليسوا مجرد وكلاء إيرانيين.



إنها أحدث وجوه كليبتوقراطية (حكم اللصوص) أثرت نفسها على حساب شباب العراق الذين تركواعاطلين عن العمل ومعوزين بأعداد متزايدة باستمرار. في غضون ذلك، انضم بعض قادة الميليشيات إلى صفوف أغنى رجال العراق، وأصبحوا مشهورين بشراء مطاعم راقية ونوادي ليلية ومزارع غنية على نهر دجلة.

واشنطن متورطة بشدة!

لقد ازدهرت الميليشيات وشكلت طبقة سياسية عراقية جديدة، وأخلاقياتها الوحيدة هي إثراء الذات.



على مر السنين، أتقنت هذه العصابة من كل الطوائف الحيل على جميع المستويات: عمليات التظليل الروتينية لنقاط التفتيش، والاحتيال المصرفي، والاختلاس من الرواتب الحكومية.



عبد المهدي (رئيس الحكومة السابقة)، الذي تم الترحيب به كمصلح محتمل عندما أصبح رئيسًا للوزراء في العراق عام 2018، كان يأمل في إخضاع الميليشيات للدولة.



بدلاً من ذلك، تفوقوا عليه وتغلبوا عليه.



ضمت حكومته أشخاصًا تربطهم علاقات ببعض أسوأ مخططات الكسب غير المشروع التي ابتليت بها البلاد.

إن الولايات المتحدة متورطة بشدة في كل هذا، ليس بسبب غزوها الذي دمر البلاد وحسب وإنما لأنها ساعدت على تدمير الاقتصاد.



لا يزال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمد العراق بما لا يقل عن 10 مليار دولار سنويًا بالعملة الصعبة من مبيعات النفط في البلاد.



وقد تم تمرير الكثير من ذلك إلى البنوك التجارية، في عملية اختطفتها منذ فترة طويلة عصابات غسيل الأموال في العراق.



في الوقت نفسه، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على دولتين - إيران وسوريا - تجاوران العراق عبر حدود طويلة ليشكلوا جميعًا أرضًا خصبة للفساد.

ربما تكون إدارة ترامب قد صدمت الميليشيات العراقية بالاغتيال غير المتوقع في كانون الثاني/يناير للجاسوس الإيراني القوي قاسم سليماني في مطار بغداد.



لكن الوكلاء الإيرانيين مثل كتائب حزب الله لا يبدون قلقًا مفرطًا.



إنهم يعرفون أن الرئيس ترامب ليس لديه شغف كبير للحرب، لا سيما في عصر Covid-19 الذي تسبب بعجز متزايد. أولويتهم القصوى هي الحفاظ على نظام عراقي فيه كل شيء معروض للبيع.

لقد دفعت جائحة كورونا العراق الآن إلى حافة أزمة وجودية.



أدى الانهيار العالمي للطلب على النفط إلى انخفاض الأسعار ، مما أدى إلى صدمة رهيبة لبلد يعتمد اقتصاده بالكامل تقريبًا على عائدات النفط.



لكنها قد توفر أيضًا لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي فرصة استثنائية لمواجهة أكثر مشاكل بلاده صعوبة.



يمكن الآن صياغة الفساد على أنه قضية حياة أو موت: يجب على العراق أن يختار بين إطعام شعبه وبين إثراء الفاسدين.



لقد وعد الكاظمي بمواجهة هذا التحدي.



من غير المرجح أن ينجح ما لم تغتنم الولايات المتحدة هذه الفرصة لإبطال بعض الأضرار التي ألحقتها بالعراق، وبناء علاقة مشتركة مع المتظاهرين الذين يأملون في إعادة بلدهم على أساس جديد.

في سجلات الدبلوماسية الأمريكية، كان للفساد وضع ملتبس منذ فترة طويلة: تعبير عن الأسف في العلن ولكن في الممارسة العملية يُنظرإليه في كثير من الأحيان على أنه عمل مقبول ومفيد.



الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في دعم المتسللين الذين كانوا على "الجانب الأيمن" من التنافس الجيوسياسي.

أخبرتني سارة تشايس في أيار/مايو، أن "الفساد ليس مجرد مشكلة سياسية أساسية، ولكنه المحرك الأهم لمعظم المشاكل الأمنية التي من المفترض أن نحاول معالجتها".



يوثق كتاب تشايس لعام 2015، "Thieves of State"، الآثار المدمرة للفساد عبر مجموعة من البلدان في إفريقيا وآسيا.



نشأ الكتاب من تجاربها في أفغانستان، حيث عاشت لسنوات قبل أن تصبح مستشارًا في البنتاغون ورأت كيف ساعد الابتزاز المتفشي وزرع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في دفع السكان المحليين إلى أحضان طالبان.

شبكة المالكي..!

قد يكون العراق درسًا أكثر حيوية.



في الثمانينيات من القرن الماضي، كان الفساد نادرًا، وكانت الوزارات في حكومة صدام حسين الاستبدادية نظيفة ومعظمها جيدة.



جاء التغيير خلال التسعينات، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات معوقة بعد غزو صدام للكويت.



على مدى سبع سنوات فقط، انخفض دخل الفرد في العراق إلى 450 دولارًا من حوالي 3500 دولار. مع انهيار قيمة رواتبهم، لم يستطع المسؤولون الحكوميون البقاء بدون تلقي رشاوى، والتي أصبحت عملة الحياة اليومية. ازداد التعفن سوءًا بعد غزو عام 2003، عندما بدأ الضباط الأمريكيون في توزيع دفعات بقيمة 100 دولار في محاولة لتكوين صداقات ودفع الاقتصاد.



ربما كانوا يقصدون عملاً جيدًا، لكن تسرعهم الأخرق كان كارثيًا.



اصطفت مجموعة جديدة من الانتهازيين، بما في ذلك المنفيين العراقيين العائدين، للحصول على عقود حكومية كبيرة.



فُقدت المليارات.



اتسعت السرقة على نطاق واسع بعد الطفرة النفطية عام 2008، بفضل شبكة من الأوليغارشيين (سيطرة فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية) بتمكين من رئيس الوزراء نوري المالكي.

عندما صعد داعش إلى شمال غرب العراق في منتصف عام 2014، كانت القوات العراقية التي صعدت للدفاع عنها رسميًا قوامها 350 ألف جندي، وهي أكبر بكثير من الألوية الجهادية المهاجمة.



في الواقع، كان الجيش مكوناً من "جنود أشباح "، حيث كان القادة يحصلون على مئات، بل آلاف، من الرواتب عن جنود أشباح (الفضائيين).



دمرت هذه الممارسات الروح المعنوية داخل الجيش وغذت الغضب الشعبي بين المدنيين في الموصل، الذين أصبحوا أكثر تقبلاً لداعش مما كانوا عليه في السابق.



وجدت دراسة حديثة لأشخاص في منطقة الموصل، بقيادة مبادرة هارفارد الإنسانية، أنهم رأوا الفساد كسبب رئيسي لظهور داعش.

ليس من السهل تقدير التكلفة الكاملة لما سرق من العراق.



تتم الصفقات نقدًا، ويصعب الحصول على الوثائق وغالبًا ما تكون إحصاءات الحكومة غير موثوقة.



ومع ذلك، تشير المعلومات المتاحة إلى أن العراق ربما يكون قد استنفد ثروته الوطنية بشكل غير مشروع في الخارج أكثر من أي دولة أخرى.



قام رجل دولة عراقي أقدم لديه خبرة طويلة في مجال التمويل بتجميع تقييم سري لمجلس الأطلنطي، وهو مركز أبحاث أمريكي، بناءً على محادثات مع المصرفيين والمحققين والاتصالات في مجموعة متنوعة من الدول الأجنبية.



وخلص إلى أن ما بين 125 مليار دولار و150 مليار دولار يمتلكها عراقيون في الخارج، معظمها "تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني".

نهب 300 مليار دولار!

وأشار إلى أن التقديرات الأخرى تصل إلى 300 مليار دولار. وقدر أنه يتم استثمار نحو 10 مليارات دولار من الأموال المسروقة في عقارات لندن وحدها.



إن الحساب الكامل يمتد إلى ما هو أبعد من الفاتورة المالية إلى الأضرار التي لحقت بثقافة ومجتمع العراق - وهي النقطة التي سمعت في كثير من الأحيان أن كبار السن العراقيين يثيرونها بحزن شديد خلال السنوات التي عشت فيها هناك.

قد تبدو الحياة السياسية العراقية وكأنها حرب عصابات مع الغرباء، لكن سطحها المضطرب يخفي في معظم الأيام عملاً هادئًا ومبهجًا للنهب.



في كل وزارة حكومية، يتم تخصيص أكبر الغنائم بالاتفاق غير المكتوب على فصيل أو آخر.



لدى الصدريين وزارة الصحة، ولدى منظمة بدر منذ فترة طويلة وزارة الداخلية ووزارة النفط تابعة للحكمة.



أحيانًا يواجه القادمين الجدد صعوبة في التكيف مع هذا الوضع.



اكتشف أحد الوزراء السابقين - وهو تقني قضى عقودًا في الخارج - لدى وصوله إلى منصبه، أن وزارته كانت تشتري لقاحات بعقد بقيمة 92 مليون دولار.



وجد طريقة أخرى لشراء نفس اللقاحات بأقل من 15 مليون دولار.



قال لي "بمجرد أن فعلت ذلك، واجهت قدرًا كبيرًا من المقاومة، حملة شرسة ضدي".

كانت أولويته معالجة الفجوة بين ثروة النفط العراقية ونظامها الصحي المدمر، الذي يفتقر إلى الوصول إلى العديد من الأدوية الأساسية.



بالنسبة لخصومه، كانت الضرورة الوحيدة هي مصالحهم ومصالح حزبهم.



قرر الوزير في النهاية أن هاتين الفلسفتين لا يمكن التوفيق بينهما، واستقال.



(مثل معظم الأشخاص الذين تحدثت إليهم في هذا المقال، تحدث بشرط ألا أستخدم اسمه.



الفساد هو السكة الثالثة للسياسة العراقية: لمسه يمكن أن يقتلك أنت أو أقاربك بسهولة).

بارزاني والصدر على قائمة "السراق"!

الزعماء السياسيون الذين يرأسون هذا الكسب غير المشروع معروفون جيدًا.



بعضهم حلفاء مخلصين لللأمريكيين.



وسعت عائلات بارزاني وطالباني في كردستان سيطرتها على عقود تلك المنطقة وبنكها المركزي ليصبحوا أغنياء للغاية.



المالكي وحلقة المقربين له ما زالوا يلوحون في الأفق على الساحة السياسية العراقية.



مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي الزئبقي، هو شخصية عراب أخرى يشتهر أتباعه بمطالبتهم بالاصلاح. كان من المفترض أن يتلقى هذا النظام هزة في عام 2014، عندما أدت عمليات نزع الملكية الخاصة به مباشرة إلى استيلاء داعش على أجزاء من البلاد.



بدلاً من ذلك، كانت النتيجة الرئيسية هي ظهور سلالة جديدة من الطفيليات: الميليشيات التي ساعدت في هزيمة داعش، والمعروفة مجتمعة باسم الحشد الشعبي، أو قوات الحشد الشعبي.



الحشد هو اتحاد فضفاض للجماعات المسلحة، وبعضها موجود منذ عقود.



في عام 2016، اعترف رئيس الوزراء حيدر العبادي بأنهم جزء من قطاع الأمن في البلاد، ويتقاضون الآن رواتب منتظمة مثلما يحصل عليه الجنود وضباط الشرطة.

من بين أقوى فصائل الحشد الشعبي كتائب حزب الله.



واتهمت بشن هجوم على قاعدة جوية عراقية في كانون الثاني/ديسمبر، أسفرت عن مقتل مقاول أمريكي وأدت إلى اغتيال سليماني - راعيها النهائي - بعد أسبوع.



على الرغم من مكانتها البارزة، إلا أنها محاطة بالغموض.



يقول مايكلن ايتس، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي تابع المجموعة منذ تأسيسها: "لا نعرف شيئًا تقريبًا عن القيادة".



"إنهم مثل الماسونيين.



يمكنك أن تكون فيه وتكون في منظمة أخرى في نفس الوقت".



لقد بنت إمبراطورية اقتصادية، جزئيًا من خلال شق طريقها إلى الشركات الشرعية والعقود الحكومية.

الكتائب تبتلع المطار!

ومن بين المشاريع الأقل شهرة والأكثر إثارة للقلق سعيها التدريجي للسيطرة على مطار بغداد.



بدأ الأمر قبل عدة سنوات، عندما بدأت كتائب حزب الله وميليشيا أخرى مدعومة من إيران تسمى عصائب أهل الحق في وضع العمال الموالين لهم في جميع أنحاء المطار بشكل خفي، وفقا لمسؤول كبير في المطار تحدثت معه.



وقال إنهم تمكنوا أيضًا من الحصول على شركة G4S، وهي شركة بريطانية لديها عقد طويل الأجل للأمن في المطار، لتوظيف أفرادها.



(لم تستجب G4S لطلبات التعليق).



ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان الميليشيات الآن الوصول إلى جميع كاميرات المراقبة بالمطار وإلى طريق محدود الوصول يسمى "Kilometer One" الذي يربط المدارج بمحيط المطار، متجاوزًا الحواجز الأمنية قال لي المسؤول.



(عندما ضربت طائرة بدون طيار أمريكية قاسم سليماني وحاشيته في كانون الثاني/يناير، كانت قد خرجت للتو من هذا الطريق).



وأخبرني أحد المسؤولين، كان عناصر حزب الله يحتجزون مدير مطار بغداد والطيران المدني تحت تهديد السلاح وأجبروه على توظيف رجل مخلص لهم كنائب له بشكل رمزي.



في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، تلقت شركة تعد واجهة لكتائب حزب الله عقدًا مدته 12 عامًا في مطاري بغداد والبصرة، تبلغ قيمته عشرات الملايين من الدولارات سنويًا، على الرغم من أن الشركة - الشركة الخليجية - كان عمرها شهرين فقط ولم يكن لديها الاعتماد أو الترخيص اللازم وقد تم منع مؤسسها من دخول المطار.



تم إنهاء العقد لاحقًا، لكن الشركة التي استحوذت على V.I.P.



الصالة والفندق من حسين لقيس لا تزال في مكانها.

إن مطار بغداد ليس سوى أحد البوابات الاقتصادية التي تسيطر عليها الميليشيات الآن.



لقد استخدموا تهديد داعش لتثبيت أنفسهم في معظم الحدود البرية للبلاد.



وقد سيطرت الميليشيات على معظم التجارة عبر الموانئ الجنوبية للعراق لأكثر من عقد من الزمان.



في الواقع، تعمل الميليشيات في حالة الظل، وتفرض على المستوردين رسومًا أعلى مقابل المعالجة والتوصيل المعجل.



لديهم لجان اقتصادية لها مكاتب في بغداد، حيث يمكن للشركات الخاصة إبرام صفقات تتحايل على القنوات القانونية في البلاد.



قال لي مسؤول المطار: "على سبيل المثال، إذا أحضرت 100 سيارة من دبي، وقمت بالإجراءات القانونية، فقد يستغرق الأمر شهرين لإخلائها".



"إذا دفعت لكتائب حزب الله، على سبيل المثال، 10000 دولار إلى 15000 دولار، فقد يستغرق الأمر يومين فقط".

مزاد العملة..



"بالوعة" تصريف الأموال القذرة!

الأموال التي غذت انحدار العراق إلى كليبتوقراطية، تنبع، في الغالب، من مجمع الاحتياطي الفيدرالي شديد الحراسة في شرق روثرفورد، نيوجيرسي، تخرج كل شهر أو نحو ذلك، شاحنة محملة بأكثر من 10 أطنان من العملة الأمريكية المغلفة بالبلاستيك، سحب بقيمة 1 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

ثم يتم دفع الأموال إلى قاعدة جوية وتوجه جوًا إلى بغداد.



وهي تابعة للحكومة العراقية، التي توجه عائدات مبيعات النفط من خلال حساب في مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

هذا الترتيب غير العادي هو إرث من الاحتلال الأمريكي، عندما سيطرت أمريكا مباشرة على الحكومة العراقية وأموالها.



وقد بقي هذا الإجراء ساريًا لأنه يناسب كلا الجانبين: يحصل العراقيون على وصول سريع وتفضيلي للدولارات، وتحتفظ الولايات المتحدة بنفوذ هائل على الاقتصاد العراقي.



ظاهريا، الشحنات الدورية للدولار (جزء صغير من عائدات النفط الإجمالية للبلاد) هي لتلبية احتياجات شركات الصرافة والمستوردين العراقيين، الذين يحتاجون إلى أموال نقدية.



من الناحية العملية، وجدت العديد من الدولارات طريقها إلى أيدي من يقومون بغسيل الأموال والجماعات الإرهابية والحرس الثوري الإيراني، وذلك بفضل طقوس غير معروفة يديرها البنك المركزي العراقي: "مزاد الدولار".

كان المزاد بالدولار يسمى "نظام الصرف الصحي للفساد العراقي" ، ولكن نادرًا ما يتم الكتابة عنه.



إن مخططات الاحتيال التي تدور حوله قد غذت كل جانب في الحرب الأهلية السورية، بما في ذلك داعش.



بذلت وزارة الخزانة الأمريكية جهودًا جادة لإبعاد دولارات المزاد عن أيدي داعش وإيران، لكنها غالبًا ما تغض الطرف عن أنواع أخرى من غسيل الأموال.



وقد وجد الإرهابيون مرارًا وتكرارًا شركات وأساليب جديدة لإخفاء مشاركتهم في المزاد، غالبًا بتواطؤ مسؤولي البنك المركزي.

اسم المزاد مضلل؛ إنها عملية يومية يقدم فيها البنك المركزي العراقي دولارات لعدد محدود من البنوك التجارية في البلاد مقابل الدينارالعراقي.



قامت سلطات الاحتلال الأمريكية بتأسيسه في عام 2003 لخدمة غرضين: جمع ما يكفي من الدنانير لدفع المرتبات نقدًا إلى أسطول الموظفين الحكوميين في العراق ومساعدة البلاد على دفع ثمن الواردات التي تشتد الحاجة إليها بالدولار.



من حيث المبدأ، يشبه المزاد العملية التي تستخدمها بعض الدول الأخرى لتسهيل التجارة الخارجية.

كان من المفترض أن تعمل على النحو التالي: شركة تعتزم استيراد الأحذية من الهند، على سبيل المثال، ستذهب إلى بنكها العراقي المحلي بفاتورة من شركة الأحذية الهندية.



يقوم البنك المحلي بالتصديق على المعاملة وإيداع المبلغ المطلوب بالدينار العراقي لدى البنك المركزي، والذي يقوم بتحويل الدولارات إلى حساب جاري تابع للمصدر.

بدأت المشكلة بمد هائل من الأموال القذرة: العراقيون الذين سرقوا مبالغ كبيرة من خلال عقود احتيالية أو خطط رشاوى كانوا متعطشين لتداول دينارهم بالدولار، حتى يتمكنوا من استخدامه في الخارج.



لتلبية الحاجة، بدأت فئة جديدة من الانتهازيين في تسجيل الشركات المزيفة واختلاق الفواتير المطلوبة لمحاكاة صفقة الاستيراد، والتي سيتم تمويلها بعد ذلك عن طريق المزاد بالدولار.



في غضون أيام، يمكن لشخص ما قام بالاحتيال على بلده بالملايين أن يصبح مالك منزل ريفي في لندن.



تركت الواردات الزائفة أثرًا ضئيلاً، لأنها تم توثيقها ببطاقات هوية وصور لأشخاص حقيقيين، الذين سيوافقون على لعب مسؤولي الشركة مقابل رشوة.

في كل مرة تشك فيها السلطات في البنك المركزي العراقي أو في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن المحتالين سيعدلون لعبتهم في المقابل.



قال لي مصرفي عراقي سابق، وهو واحد من العديد من الممولين والمسؤولين الحكوميين السابقين الذين وصفوا المخطط، "كانت هناك مكاتب صغيرة من الشباب لإنتاج أعمال تزوير محترفة".



"ثم يقومون بطهي الملف بأكمله حوله".



لتجنب دفع الضرائب على الواردات المزيفة، سيسجل القائمون بغسيل الملابس عشرات الشركات، ويتركونها ويخلقون شركات جديدة كلما كانت ضرائبهم مستحقة.



قاموا بإشراك سلطات الحدود، ودفعوا للمسؤولين لتزويد الكشوف المزيفة بطوابع واقعية المظهر.



سيطر المغاسلون في نهاية المطاف على معظم مبيعات الدولار اليومية للبنك المركزي، والتي بلغ مجموعها، وفقًا لأرقام البنك المركزي، أكثر من 500 مليار دولار منذ عام 2003.



(هذا الرقم أعلى بكثير من عدد الدولارات الفعلية التي تم نقلها إلى العراق من الاحتياطي الفيدرالي، لأن معظم الدولارات التي يبيعها البنك المركزي هي تحويلات إلكترونية من عائدات النفط العراقي).

طماطم وبطيخ إيراني بـ 4 مليارات دولار!

كان الاحتيال واضحًا في بعض الأحيان.



في عام 2017، استورد العراق رسميًا ما قيمته 1.66 مليار دولار من الطماطم من إيران – أكثر من ألف مرة الكمية التي استوردها في عام 2016.



كما أدرج واردات بقيمة 2.86 مليار دولار من البطيخ من إيران، ارتفاعًا من 16 مليون دولار في العام السابق.



هذه المقادير ستكون غير منطقيو حتى لو لم يزرع العراق كميات كبيرة من الطماطم والبطيخ.



أخبرني الاقتصاديون أن أرقام الاستيراد الرسمية هذه - التي لا تزال مرئية على موقع وزارة التخطيط العراقية - يبدو أنها محاولات تغطية سيئة لغسيل الأموال عبر مزاد الدولار.

وقد مكّن المزاد أيضًا مخططًا للاختلاس على نطاق واسع، قام بتمرير مليارات الدولارات إلى وسطاء في العراق.



استند هذا الاحتيال على الفرق بين سعر الصرف الثابت الذي يقدمه البنك المركزي - المرتبط بالدولار - وسعر السوق المتذبذب، والذي غالبًا ما يكون أعلى بكثير.



بعد فترة وجيزة من بدء المزاد في عام 2003، أدرك القائمون على غسيل الأموال أنه إذا تمكنوا من تزوير صفقة استيراد، يمكنهم بعد ذلك إعادة بيع الدولارات التي حصلوا عليها من البنك المركزي، وتحقيق ربح فوري من فارق السعر.

بمجرد أن أدرك الرؤساء السياسيون العراقيون حجم الأموال التي سيتم جنيها، سيطروا على حق الوصول إلى المزاد.



الشركات العادية والبنوك التي ترغب في القيام بالاستيراد أوالإقراض المشروع تم طردها من قبل أولئك الذين يدعمون الأحزاب السياسية والميليشيات الرئيسية.



لإخفاء هذا الاستحواذ، اشترى الأثرياء البلوتوقراطيون الذين ظهروا حديثًا جميع البنوك التجارية المتبقية تقريبًا، وحولوها إلى مجرد مركبات لخطة المزاد.

من المستحيل تحديد عدد المليارات التي تمت سرقتها من خلال المراجحة في سعر الصرف، لكن العديد من المصرفيين السابقين والمسؤولين العراقيين أخبروني أن هذا النوع من الاحتيال يمثل معظم الواردات المزعومة التي يمولها مزاد الدولار منذ حوالي عام 2008.



ويقدر التقدير، بناء على أرقام موقع البنك المركزي ومعلومات من مصرفيين عراقيين ومسؤولين ماليين، بنحو 20 مليار دولار، كلها سرقت من الشعب العراقي.



يقوم رجال الأعمال الذين يديرون البرنامج بطباعة أموالهم الخاصة، لأن تكاليفهم - دفع الفواتير المزيفة ورشوة البنوك والمسؤولين الحكوميين - منخفضة.

بعض البنوك التي تحقق أرباحًا هائلة من المزاد ليست أكثر من جبهات، مع مكاتب فرعية متداعية ونادرًا ما يوجد أي موظفين.



اشترى أحد البنوك 4 مليارات دولار من المزاد، بحسب أحد أعضاء البرلمان الذي حقق في قضايا الفساد، وهو ما يحقق إجمالي ربح قدره 200 مليون دولار.



قال النائب: "لقد فحصنا هذا البنك".



"يضم غرفة واحدة وكمبيوتر واحد وبعض الحراس".

لم يكن الضرر الناتج عن الغش في المزاد يتعلق فقط بالأرباح غير المشروعة.



مع تحول المصارف التجارية العراقية إلى أدوات للمراجحة، تُركت الشركات العادية دون الحصول على القروض التي تحتاجها للنمو.



واضطر بعض المستوردين الشرعيين، غير القادرين على الحصول على دولارات من المزاد، إلى استخدام البنوك الأجنبية بدلاً من ذلك.



من الصعب معرفة مقدار الضرر الذي ألحقه ذلك بالاقتصاد، لكن جميع المحللين الذين تحدثت إليهم قالوا إن ذلك كان مدمرًا، ويجوع القطاع الخاص في البلاد ويجعل العراق أكثر اعتمادًا على عائداته النفطية، التي انخفضت إلى النصف في الأشهر الأخيرة.

"بطل غير متوقع"!

زعيم عراقي واحد فقط بذل جهودًا جادة لكشف الجرائم المحيطة بمزاد الدولار، وكان بطلاً غير محتمل.



قاد أحمد الجلبي، المصرفي والسياسي الذي ساعد إدارة بوش في تبرير غزوها للعراق، تحقيقًا برلمانيًا في مزاد الدولار الذي بدأ في عام 2014.



وكشف عن وثائق تثبت تورطت بعض أكبر البنوك في البلاد وأصحابها في عمليات احتيال واسعة النطاق.

ومثلما كان متوقعًا أن يكشف المزيد عن الفضيحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، توفي الجلبي بنوبة قلبية.



(على الرغم من التوقيت المشبوه، لم يجد تشريح الجثة أي دليل على ارتكاب خطأ).



لم يتعرض المصرفيون الذين حددهم في تحقيقاته لأي عواقب ولا يزالون في العمل.

يستمر المزاد حتى يومنا هذا، وكذلك غسيل الأموال والسرقة التي تحيط به.



في بعض الأيام في منتصف آذار/مارس، سجل الموقع الإلكتروني للبنك المركزي مبيعات بالدولار تتجاوز 200 مليون دولار - أكثر من مليار دولار في أسبوع عمل واحد - من المفترض أن تدفع جميعًا مقابل الواردات.



في ذلك الوقت، كانت جائحة الفيروس التاجي تغلق الاقتصاد العراقي. قد تكون بعض هذه الواردات مشروعة، لكن المصرفيين الذين تحدثت إليهم قالوا إن الأرقام تشير إلى استمرار غسيل الأموال على نطاق واسع.



ومن العلامات الصارخة الأخرى للاحتيال إجمالي المبلغ اليومي للدولارات التي يبيعها البنك المركزي لبيوت الصرافة العراقية، والتي من المفترض أن يستخدمها فقط العراقيون المسافرون إلى الخارج.



في منتصف تموز/يوليو، كانوت ما تزال في المتوسط ​​ما بين 10 إلى 11 مليون دولار يوميًا، على الرغم من إغلاق مطار بغداد من آذار/مارس حتى 23 يوليو، وما تزال قيود السفر قائمة.

هناك أيضًا أدلة على أن المزاد يواصل تقديم الأموال للجماعات الإرهابية.



في تشرين الأول/أكتوبر، أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك رسالة إلى البنك المركزي العراقي يطالبه بمنع بنكين وصرافة من استخدام مزاد الدولار، مشيراً إلى أن لديه سبب للاعتقاد بأن الكيانات الثلاثة "تابعة أو متورطة في التعاملات المادية مع داعش أو جماعة لها علاقات معها.



والكيانات الثلاثة مملوكة لممول يدعى حسن ناصر جعفر اللامي، المعروف أيضًا في الدوائر المالية العراقية باسم "ملك الفواتيرالمزيفة".



في كانون الثاني/يناير، أجرى موظف في البنك المركزي العراقي مقابلة مع محطة تلفزيون لبنانية زعم فيها أن اللامي كان لايزال يستخدم المزاد، من خلال بنوك أخرى غير تلك التي ذكرها الاحتياطي الفيدرالي.

احتيال..

في بعض الحالات، يبدو أن البنك المركزي تحايل عن عمد على جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو وزارة الخزانة الأمريكية.



في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على آراس حبيب كريم، وهو شخصية سياسية مكلفة بتوجيه الأموال إلى الحرس الثوري وحركة حزب الله اللبنانية.



كما فرض عقوبات على البنك الذي يديره، والمعروف باسم بنك البلاد الإسلامي.



لكن بدلاً من تجميد أصول كريم، أمر البنك المركزي العراقي في تشرين الأول/أكتوبر بإعادة 40 مليون سهم في بنك البلاد يملكها كريم وعائلته، وفقًا لوثيقة للبنك المركزي حصلت عليها.



عندما سألت مسؤولي الخزانة عن عمل البنك المركزي العراقي، قدموا بيانًا معلبًا: "تواصل الخزانة العمل بشكل وثيق مع حكومة العراق بشأن الامتثال للعقوبات الأمريكية".

إن العراق حكاية تحذيرية لبقية العالم، توضح مدى السرعة التي يمكن أن تلحق بها أدق أشكال الفساد ومدى صعوبة عكس هذه العملية.



لا يستغرق غبار التواطؤ وقتًا طويلاً لتغطية الجميع تقريبًا، كما هو الحال في أفغانستان أو الصومال أو فنزويلا.



يقول ريتشارد ميسيك، الذي أمضى عقودًا في دراسة الموضوع وهو المساهم الأول في مدونة مؤثرة تراقب الجهود العالمية لمكافحة الفساد: "يصبح نظامًا مستدامًا ذاتيًا".



"لا يمكنك فقط التدخل في منطقة واحدة، لأنها كلها مرتبطة ببعضها البعض، لذلك عليك تغيير مؤسسات متعددة في نفس الوقت".



من الصعب القيام بذلك بدون قوة خارجية قوية.

كانت حكومة الولايات المتحدة ضرورية في القضاء على الكسب غير المشروع المنتشر في شيكاغو الذي بلغ ذروته خلال عشرينيات القرن العشرين.



هناك عدد قليل من السوابق لتنظيف بلد بأكمله في العصر الحديث، باستثناء الدول الاستبدادية مثل سنغافورة، حيث قام رئيس الوزراء السابق لي كوان يو بالقمع بشدة في الستينيات.

"كي كارد"..



قصة الاستحواذ على الرواتب!

أكبر عقبة منفردة للإصلاح في العراق هي اعتماد البلاد الساحق على النقد، الذي يصعب تتبعه وبالتالي أكثر عرضة لغسل الأموال.



إن نقل المزيد من العراقيين إلى النظام المصرفي، حيث تترك المدفوعات رقمًا قياسيًا يمكن التحقق منه، كان هدفًا من دعاة مكافحة الفساد في البلاد لسنوات.



لكن الانتقال بعيدًا عن النقد هو محفوف بالمخاطر بحد ذاته: التقنيات الجديدة عرضة للاستيلاء عليها من قبل الأوليغارشية، الذين يمكنهم تحويلها إلى أدوات أكثر فعالية لغسيل الأموال.

تقدم واحدة من أكثر خطط الاختلاس وقاحة في العراق صورة شبه كاملة لهذا الخطر.



يتضمن استخدام جهاز يسمىQi Card، والذي كان يهدف إلى تحريك الدولة نحو المدفوعات الإلكترونية.



تم تطويره من قبل شركة تسمى البطاقة الذكية الدولية، وهو يسمح للموظفين الحكوميين والمتقاعدين باسترداد مدفوعاتهم الشهرية نقدًا عبر أية من آلاف المحطات الطرفية في جميع أنحاء البلاد.



إنه ابتكار شعبي: قبل ظهور بطاقة Qi Card في عام 2007 ، كان على العمال غالبًا الانتظار في الطابور لساعات خارج أحد البنوك الحكومية للحصول على أموالهم.



تتنافس الشركة الآن مع شركات بطاقات صغيرة أخرى، وتعلن على لوحات إعلانية ضخمة تحت شعار "انضم إلى أكبر عائلة".



إنها تقدم نفسها كشركة تقنية محلية تساعد في جلب العراق إلى عصر المعلومات، مع صور على موقعها على الإنترنت لعمليات التسجيل البيومترية والعملاء السعداء الذين يسددون المدفوعات النقدية.



لكن ارتباطها بكشوف مرتبات الدولة منحها قوة هائلة.

في عام 2019، وفقًا لتقريرصادر عن البنك المركزي، دفعت الحكومة ما يقرب من 47.5 مليار دولار لموظفيها وأصحاب المعاشات التقاعدية - وهو مبلغ ضخم لبلد بحجم العراق - وذهب معظم ذلك من عبر Qi Card.

وهذا يجعل الأمر أكثر جاذبية، ويبدو أن الشركة تعمل بدون إشراف تقريبًا، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثت معهم والوثائق التي حصلت عليها من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي. لقد تجاوزت متطلبًا قانونيًا لدمج نظام الدفع الخاص بها مع شبكة الدفع الوطنية للبطاقات.



وهذا سيسمح للبنك المركزي بمراقبة معاملاتها.

تصف الوثائق الجهود المحبطة لمحاسبة بطاقة Qi Card على معاملاتها، إلى جانب شكاوى المتقاعدين العراقيين الذين يقولون أن Qi Card قد استُخدمت للتخلص من رواتبهم. (قال الرئيس التنفيذي لشركة Qi Card، الذي تم الوصول إليه عبر البريد الإلكتروني، إن الشركة تلتزم بجميع اللوائح ذات الصلة وأن معاملاتها تخضع للمراقبة المباشرة من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى مراجعتها بشكل دوري من قبل الشركات المستقلة).

70 ألف فضائي في سجلات الحشد!

تحت هذا التعتيم على البيانات، يتم استخدام بطاقة Qi Card من قبل شخصيات الميليشيات المدعومة من إيران الذين يديرون مخطط "الفضائيين" على نطاق واسع لسرقة مئات الملايين من الدولارات من الرواتب الحكومية، أخبرني العديد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك شخص قريب من المكتب المالي للحشد.



أخبرني هذا المسؤول أن الحشد سجل حوالي 70 جندي خيالي لضمن المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقة Qi Card.



(لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا قد تم بمعرفة مديري Qi Card أو بدون علمهم).



كان "الجنود الأشباح" نموذجًا من نماذج إثراء ضباط كبار في الجيش والشرطة العراقية لسنوات، ولكن يبدو أن Qi Card قد سمحت بنقل هذه الخدعة إلى مستوى أعلى.



يبلغ متوسط ​​راتب أحد أعضاء الحشد حوالي 1000 دولار شهريًا، مما قد يجعل عائدات البرنامج أكثر من 800 مليون دولار سنويًا.

أخبرني المسؤول أن هذه العملية تمت في سرية تامة من قبل شخصيات قوية ذات علاقات عميقة مع إيران، بما في ذلك أبو مهدي المهندس، زعيم الميليشيا الذي اغتيل في يناير مع قاسم سليماني.



تحقق Qi Card أيضًا أرباحًا هائلة من الرسوم التي تفرضها على المعاملات الإلكترونية.



أخبرني مسؤول عراقي كبير آخر أن بعض هذه الأرباح يتم تقاسمها مع شخصيات بارزة أخرى تدعمها إيران.

ما علاقة الحكيم..



الشبلي والشمري؟

قال لي مؤسس Qi Card، وهو رجل أعمال يدعى بهاء عبد الهادي، كما قال لي، إنه عزل نفسه عن التدقيق والنقد لسنوات من خلال إقامة علاقات تجارية مع أقوى أفراد العراق، بما في ذلك قادة الميليشيات الذين تربطهم علاقات وثيقة بإيران.



أحدهم هو عمار الحكيم، وهو رجل دين شيعي بارز وثري سياسي.

وهناك رجل آخر هو شبل الزيدي، الأمين العام لميليشيا تدعى كتائب الإمام علي، الذي أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضده في 2018 بسبب تعاملاته المالية مع الحرس الثوري وحزب الله.



صلة ثالثة هي نصر الشمري، زعيم جماعة أخرى مدعومة من إيران تسمى حزب الله النجباء. (أخبرتني متحدثة باسم Qi Card أن عبد الهادي لا علاقة له بالحكيم أو الزيدي أو الشمري).

في الوقت نفسه، بذلت Qi Card جهودًا للتعبير عن نفسها للمسؤولين الأمريكيين، والتي يبدو أن بعضها قد نجح.



في أوائل عام 2018، اقترح أحد المعينين السياسيين الجدد لترامب، ماكس بريموراك، لوكالة تابعة للأمم المتحدة أن تستخدم بطاقة Qi في المعاملات، وفقًا لتقريرنشر في آيار/مايو من قبل ProPublica.



كان بريموراك يقوم بأعمال استشارية في ذلك الوقت لشركة Markez، وهي شركة أمريكية عراقية استأجرتها شركة Qi Card.

أفادت ProPublica، أن الأمم المتحدة لم توظف بطاقة Qi Card، لكن تحرك بريموراك أثار شكوى أخلاقية من قبل مسؤول في وزارة الخارجية.



(عندما سُئل عن الشكوى، رد بريموراك بإرسال مذكرة تشير إلى أنه لم يتم فتح تحقيق).



ومضى ليصبح مساعدًا لنائب الرئيس مايك بنس.

إن غزوات Qi Card في صناعة النفوذ الأمريكية هي تذكير بأن الفساد يمكن أن يشمل أكثر بكثير من المكافآت الخام والملاذات الضريبية الاستوائية.



ساعدت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، التي كشفت عن روابط بغيضة بين السياسيين والمضاربين، في تغذية الحركات الشعبوية التي لا تزال تزعج أوروبا وانتخاب دونالد ترامب، الذي جعل الفساد وصفًا مناسبًا بشكل متزايد لحياتنا السياسية الخاصة حتى عندما كان يلفظ الكلمة بشكل عشوائي على خصومه.

المكب الكئيب..

بعد ظهر يوم دافئ في شباط/ فبراير، سافرت إلى موقع بناء في شرق بغداد يسمى صدر القناة.



إنه شريط ضيق من الأراضي الشاغرة - متوسط ​​تقريبًا - يمتد لمسافة 15 ميلاً بين جانبي طريق سريع رئيسي على الحافة الغربية من حي مدينة الصدر الفقيرة مع قناة في المركز.



وقد تحدثت سلطات مدينة بغداد لسنوات عن مشروع طموح لتحويل الممر إلى منطقة ترفيهية واسعة في الهواء الطلق، تشمل الملاعب الرياضية والحدائق والمطاعم والملاعب.



سيتم بناء الجسور الزخرفية فوق القناة، حيث يركب الزوار ذهابًا وإيابًا على متن القوارب. في عام 2011، وقعت حكومة المدينة عقدًا مع ثلاث شركات إنشاءات مقابل 148 مليون دولار تقريبًا.

اليوم الموقع عبارة عن مكب نفايات كئيب مع القليل من الدلائل على أنه تم إنفاق أي شيء عليه.



عند النزول من الطريق السريع على العشب، وجدت قدمي مغطاة بملاط سميك من القمامة البلاستيكية.



مشيت صعودًا وهبوطًا لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك ووجدت بعض علامات البناء فقط: ملعب أطفال جاهز رخيص مغطى بالغبار، واثنين من المخابئ الخرسانية غير المكتملة.



في القناة المبطنة بالخرسانة، بدت المياه نتنة.

يبدو أن لا أحد يعرف بالضبط ما حدث للأموال التي ألقيت في صدر القناة، لكن تقرير هيئة النزاهة العراقية يشير إلى ملاحظات مألوفة للأسف: تأخيرات وخلافات وعمدة سابق هرب مع أحد نوابه من البلاد بعد "ما تسبب في ضرر متعمد لأكثر من 12 مليون دولار"، معظمها، من المفترض، انتهى به الأمر في جيبه.



هناك مشاريع مثل هذه في جميع أنحاء العراق.



رافعات مهجورة تصدأ مع مساجد نصفية ومشاريع إسكان.



العديد منها مقيدة في نزاعات قانونية وسياسية.



أنفقت مليارات الدولارات على الكهرباء، ومع ذلك لا يزال العراق يعاني من انقطاع التيار الكهربائي حتى 20 ساعة في اليوم.

حوار مع حوت فساد!

للعراقيين كلمة تصف رجال الأعمال المشهورين وسماسرة القوة الذين يثرون على حساب بلادهم: الحيتان، يقال على نطاق واسع أنهم فوق القانون.



لقد تم تحذيري مرارًا، أثناء الإبلاغ عن هذا المقال، بأن حياتي ستكون في خطر كبير إذا واجهت أيًا منهم بشأن أنشطته غير المشروعة.



لكنني تمكنت في النهاية من التحدث إلى حوت.

لقد كان عملاق بناء عراقي وأخبرني أنه قضى سنوات في دفع السياسيين للحصول على عقود بقيمة ملايين الدولارات.



ووصف عالمًا من صفقات الغرف الخلفية الساخرة التي تشترك فيها المنافسات القاتلة، وتتحول التحالفات السياسية بسهولة والعملة النهائية هي "النقد، دائمًا بالدولار، مقدمًا دائمًا".



كان من الواضح أنه قبل الكسب غير المشروع باعتباره واقعه اليومي؛ لم يشعر بأي قلق أو ذنب حيال ذلك.



كان لديه مكاتب ومنازل في بلدان متعددة، لكنه تحدث باللهجة العراقية الحزينة لرجل ليس لديه الكثير من التعليم الرسمي.



تعرفت عليه عبر مسؤول حكومي قابله من خلال صديق.



كان من المستحيل بالنسبة لي التحقق من تفاصيل القصص التي رواها.



لكنها متسقة مع كل شيء سمعته من المطلعين على الحكومة والمصرفيين حول طريقة عمل الفساد على مستوى عال.

تحدثنا عبر الهاتف لمدة ساعتين تقريبًا.



أخبرني عن صفقة واحدة تمكن من إدارتها، وهو مشروع بناء كبير خصصت فيه الحكومة حوالي 40 مليار دينار (حوالي 33.6 مليون دولار).

وقال: "في الحقيقة أنفقت حوالي 10 مليار دينار على البناء". من بين البقية، ذهب معظمها كرشاوى إلى المسؤولين الحكوميين والحزبيين، إلى جانب نفقات أخرى.



والباقي، حوالي خمسة مليارات دينار (4.2 مليون دولار)، كان ربحاً صافياً".

أخبرني أنه على مدى السنوات الست أو السبع الماضية، تم انتخاب محافظي المحافظات العراقية - الذين يتمتعون بسلطة كبيرة على العقود - بشكل حصري تقريبًا من خلال صفقات مع رجال الأعمال الذين يدفعون للمجلس المحافظة (الذي ينتخب المحافظ) مقابل حصة من عقود المحافظة.



وقال: "أي شخص لديه المال يمكنه التلاعب بهذه الأشياء".



وقد صيغت الصفقات بشكل متقن، حيث قام نواب المحافظين الموالون للأحزاب السياسية المختلفة بتقسيم العائدات المتوقعة من العقود المتضخمة.



وقال إن عقدًا كبيرًا يمكن أن يوفر عمولات كافية لتغطية تكاليف الرشوة في انتخاب المحافظ.

الحكومات المحلية..



خدمات أخرى!

إن المسؤولين الحكوميين لا يكتفون بتلقي الرشاوى.



قال لي إن أعضاء مجلس المحافظة، "يطرقون أبواب رجال الأعمال ويقولون، كيف يمكننا المساعدة؟ هل لديك شخص تريد تشويهه؟ هل هناك مؤامرة تريد الترويج لها، شخص تريد إرساله إلى هيئة النزاهة؟"، هذه الفنون المظلمة تتجاوز الولاء الحزبي.



المال هو كل ما يهم.



وقال: "إذا كنت تريد التآمر ضد حزب الدعوة، فإن أعضاء مجلس المحافظة من هذا الحزب سيتعاونون معك" إذا دفعت لهم.

وأخبرني أنه خلف كل هذه الصفقات، تتربص الميليشيات، وتؤمن العضلات وتأخذ حصتها من المال.



وقال: "إن أي رجل أعمال أو أي مالك بنك لا تدعمه مجموعة متشددة لن يتمكن من العمل".

لا شيء من هذا يمثل مفاجأة للعراقيين.



لقد أصبحوا متشائمين لدرجة أنهم يرون الآن حتى مختلف هيئات مكافحة الفساد في البلاد كأدوات للابتزاز والرشوة.



للأسف، هذه ليست تهمة لا أساس لها من الصحة تمامًا.



عندما كنت في بغداد، ذهبت لرؤية مشعان الجبوري، وهو رجل أعمال وسياسي مشهور.

الجبوري هو رجل كبير عمره 63 عامًا وله رأس أصلع متكتل وعيون بارزة وأصبح نوعًا من التميمة لصراع بلاده مع الفساد.



لقد كان في كل جانب منها.



كان رجل أعمال في الثمانينيات وهرب من البلاد في نهاية العقد للانضمام إلى المعارضة.



في عام 2006، اضطر الجبوري إلى الفرار من العراق مرة أخرى بعد اتهامه ببرنامج ابتزاز متقن يتضمن هجمات على أنابيب النفط.



عاد إلى البرلمان وانتخب في لجنة مكافحة الفساد.

"الجميع متورط، متدين، علماني، في القرى، في المدن، من كبار القادة إلى الحمالين"، أخبرني الجبوري بينما كنا نجلس في منزل نصف مقفل يملكه في حي الحارثية.



"أصبحت ثقافة. إنه شيء يفخر به الناس".

في عام 2016، تصدّر الجبوري عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم من خلال إخبار مراسل من الغارديان بأنه فاسد أيضًا.



أخذ رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من رجل أراد منه أن يتخلى عن تحقيق في الاحتيال.



وقال للصحيفة "على الأقل أنا صريح بشأن ذلك".

عندما رأيته في شباط/فبراير، تراجع الجبوري عن اعترافه، مدعيًا أنه اخترع الرشوة البالغة 5 ملايين دولار.



حدقت به في بذهول. قال: "كنت بحاجة إلى هز المجتمع".



وأضاف أن مثل هذه الأكاذيب لم تعد ضرورية الآن.



"إن الاحتجاجات الحالية تفعل ذلك".

احتجاجات تشرين تزعزع "نظام اللصوص"

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون من قارة أخرى، كانت المظاهرات في الشوارع التي استولت على مدن العراق في أكتوبر الماضي تبدو وكأنها انفجار مفاجئ للغضب.



في الواقع، كان هذا الغضب يغلي لسنوات في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.



أحد قادة الاحتجاجات الذين التقيت بهم كان موسى البالغ من العمر 28 عامًا، ترعرع في أسرة زراعية فقيرة في مدينة السماوة جنوب العراق.



(طلب ألا أستخدم اسمه الأخير لأنه لا يزال مختبئًا ويخشى تداعيات الأمر)، مثل العديد من الآخرين الذين تحدثت إليهم، اصطدم موسى مرارًا بوحشية اقتصاد العصابات في العراق، حيث تكون المؤهلات الحقيقية غالبًا غير ذات صلة وتأتي معظم عروض العمل بسعر مبدئي كبير، أي ما يعادل راتب عدة أشهر.



بعد أن أمضى خمس سنوات في الحصول على درجة متقدمة في العلوم البيطرية، لم يتمكن من العثور إلا على وظيفة بيطرية واحدة فقط - عقد لمدة عام واحد يدفع 200 دولار شهريًا - تم فصله منه بعد أن رفض عرض رئيسه بالانضمام إلى ميليشيا.



لم يكن لديه خيار سوى تولي وظيفة في وزارة الكهرباء، التي كانت تدفع 375 دولارًا في الشهر.

بدأ تمرده قبل أكثر من عامين، أخبرني أنه وجد وثائق تشير إلى أن المدير الإقليمي في وزارة الكهرباء أصبح ثريًا من خلال الحصول على رشاوى على العقود الحكومية.



ساعد موسى في تنظيم احتجاجات تطالب بإقالة رئيسه.



على مدار العام التالي، بدأ في إقامة اتصالات مع شباب آخرين في جميع أنحاء العراق لديهم تجارب مماثلة.



يعتقد الكثير منهم أن بلادهم أصبحت تابعة لإيران وبلطجية السلاح المحليين.



بحلول صيف عام 2019، كان مجموعات من شبكات الاحتجاج المحلية تتحول إلى شيء أكبر.



كان موسى من بين المنظمين الذين دعوا إلى تمرد وطني يبدأ في الأول من أكتوبر.

بالكاد بعد أسبوع، وجد نفسه جالسًا على أريكة أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



خارج أبواب الوزارة الخشبية العالية، كانت البلاد مشتعلة.



وقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات فوضوية مع الشرطة، وكان الاقتصاد في حالة جمود.



كان عبد المهدي يائسًا يحوال استعادة النظام، ودعا موسى وثمانية قادة احتجاج آخرين للاستماع إليهم.



أعطاه موسى قطعة من الورق تحدد مطالب المحتجين، التي قرأها بسرعة، في صمت.



كان التعامل مع الفساد واحدًا من المطالب. بعد تبادل قصير، قال أحد مستشاري عبد المهدي: "أعطنا قائمة بأكثر الناس فسادًا".

قال لي موسى، إنه كان محيرًا وغضبًا بسبب الطلب.



كان يعلم بالفعل أنه مطلوب للقبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.



بعد ذلك بوقت قصير، سيُرغم على الاختباء، مثل العديد من قادة الاحتجاج الآخرين.



كان يعلم أيضًا أن بعض الشخصيات الأكثر فسادًا في البلاد قد تم الترحيب بها على الأريكة نفسها. أجاب: "هذه ليست وظيفتنا، هذه وظيفتك".



توتر المزاج، وانتهى الاجتماع بعد 10 دقائق فقط.



أعلن رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة أن الحركة الاحتجاجية كانت بلا قيادة.



الشيء نفسه ربما قيل عن حكومة عبد المهدي المتعثرة.



بعد أقل من شهرين، في مواجهة تمرد أوسع نطاقًا وارتفاع حصيلة القتلى، أعلن استقالته.

لقد فاجأهم عمق حركة الاحتجاج وغضب الجميع.



كانت الميليشيات في موقف دفاعي لأول مرة منذ سنوات، حيث سخر منهم بعض المتظاهرين كعملاء إيرانيين.



حتى أن بعض أعضاء الحشد الشعبي شاركوا.



وصف لي أحدهم مكالمة هاتفية متوترة أخبر فيها رئيسه السابق: "إنها ثورة ضدك". في كانون الأول/ديسمبر، أقر البرلمان العراقي قانونًا تاريخيًا يسمح لهيئة النزاهة في البلاد بالتحقق من دخل الموظف العام مقابل أصوله وفرض غرامات كبيرة أو حتى السجن إذا لم يتمكن من إظهار مصدر شرعي للحصول على المال.

كان هناك طلب جديد للمساءلة يتسرب إلى جميع أنواع الأماكن غير المتوقعة.



في بغداد، قابلت محامية شابة تدعى مروة عبد الرضا، أخرجت هاتفها الخلوي وأطلعتني على وثائق عن فضيحة صغيرة غريبة في نقابة المحامين العراقيين، والتي قدمت نفقات باهظة للغاية لبناء حمام سباحة.



تم الكشف عن الاحتيال قبل يوم واحد فقط، قبل أن تتاح لأي من المحامين فرصة ارتداء ثوب السباحة.



وقالت: "في الماضي، كان هناك الكثيرمن الإنفاق ولا شكاوى".



"الآن، المحامون يتحدثون بصراحة".

ساعدت روح الحركة الاحتجاجية التي لا هوادة فيها في إبقائها على قيد الحياة - على الأقل حتى تفشي الوباء - لكنها حدت من تأثيرها.



مع مرور الشهور، رفض المتظاهرون بشدة ترشيح أي شخص للمنصب.



وبدا أنهم عالقون، أرادوا تغيير النظام، لكن أي شخص لمس هذا النظام، حتى نيابة عنهم، أصبح مشتبهًا به على الفور.



أبطالهم الوحيدون هم رفاقهم الشهداء، الذين تظهر وجوههم في الكتابة على الجدران والملصقات في جميع أنحاء ساحات الاحتجاج.

في قلب الحركة الاحتجاجية في العراق، هناك صراع من أجل التحرر من تاريخ البلاد المعذّب.



يفهم الكثير من جيل الشباب أن العراق - مثل العديد من المستعمرات السابقة الأخرى عبر أفريقيا وآسيا - غالبًا ما رفع من رجاله العسكريين ورجال الدين إلى آلهة، فقط ليراهم يتحولون إلى وحوش.



وهذا أحد أسباب رفض المتظاهرين تفويض أي زعيم لتمثيلهم.



إنهم يعرفون أن ما يهم الآن هو العمل البطيء وغير المثير لبناء المؤسسات، وليس للبحث عن المنقذين.



لكنهم أيضًا يتلهفون إلى شخصيات عامة رائعة.



مثل أي شخص آخر، يريدون أن يكون مصدر إلهام وقيادة.

عبد الوهاب الساعدي..

ظهر أحد القادة في وقت مبكر من الاحتجاجات.



عبد الوهاب السعدي هو أحد كبار مسؤولي جهاز مكافحة الإرهاب في العراق.



إنه محبوب في جميع أنحاء البلاد ليس فقط بسبب سجله العسكري - فقد قاد سلسلة من المعارك الحاسمة ضد داعش - ولكن أيضًا لأنه، وحده تقريبًا بين الضباط العراقيين، لم ينتم إلى حزب ويقال إنه لم يأخذ رشوة.



في أيلول/سبتمبر الماضي، قام رئيس الوزراء العراقي بتهميشه فجأة.



سرعان ما استولى عليه المحتجون كشهيد سياسي خسر لأنه لم يلعب اللعبة (كان هذا صحيحًا جزئيًا، على الرغم من أن التنافسات بين الفصائل لعبت دورًا أيضًا).



بدأوا في حمل ملصقات عليها وجهه وهم يرددون اسمه.



وطالب البعض بترشيح الساعدي خلفًا لعبد المهدي رئيسا للوزراء.



قال الساعدي إنه رجل عسكري غير مؤهل لشغل منصب سياسي.



أصيب بعض المتظاهرين بخيبة أمل، لكن البعض الآخر كان مسرورًا، حيث اعتبروا تخليه عن المنصب دليل على نزاهته.

الساعدي يبلغ من العمر 57 عامًا، وله ملامح نحيفة، وله جو من الرصانة المنعزلة وشعر رمادي.



وعلى الرغم من كونه شيعيًا، إلا أن سكان الموصل - الذين يغلب عليهم السنة - يقدسونه كمحرر من وباء داعش، وفي العام الماضي أقيم تمثال له هناك. (قامت الحكومة، التي يبدو أنها مهددة بهذه البادرة ، بإزالة التمثال قبل أن يتم كشف النقاب عنه).



عندما التقيت به في شباط/فبراير، بدا الساعدي مستمتعًا بشكل طبيعي من الاهتمام الذي كان يحظى به.



أخبرني عن سلسلة من المكالمات الهاتفية التي تلقاها من أصحاب النفوذ السياسي، وجميعهم يأملون في تجنيده أو الحصول على تأييده.



قال باستخفاف وهو يسحب سيجارة: "يريد رئيس الوزراء أن يوظفني للحصول على مزايا في الرأي العام".

بدا الساعدي غير مرتاح في الحديث عن نفسه.



لديه نوع من التواضع المتشدد، وكثيرًا ما تكون يديه محشورة في جيوبه، والنظرة ثابتة في المسافة كما لو كان يقيم بهدوء مناورة ميدانية.



بالنسبة لأي شخص معتاد على أخلاق معظم الشخصيات السياسية العراقية، يشكل الساعدي تباينًا مثيرًا تقريبًا.



حيث يكونون في كثير من الأحيان ممتلئين بالثراء، فهو هزيل ومتذمر.



غالبًا ما يمتلكون منازل في لندن وعمان؛ وهو يعيش في شقة في بغداد.



ليس لدي دليل على أن الساعدي لم يأخذ رشوة من قبل.



ولكن هناك الكثير من الناس في العراق الذين يرغبون في إحراجه، ولم تظهر أي أدلة مساومة. إنه غير فاسد لدرجة أنه عندما انضم ابنه إلى الجيش، رفض استخدام منصبه الخاص لمساعدة الصبي بأي شكل من الأشكال - وهو مستوى من النزاهة الشخصية التي اعتبرها بعض زملائه غير طبيعية.



عندما سألته عن ذلك، أخبرني أن والده توفي وهو صغير، وأعدم صدام حسين شقيقه الأكبر.



لقد أُجبر على شق طريقه الخاص، وشعر أن ذلك أنقذه من الركود الذي أصاب الجيش.



أراد نفس الشيء لابنه.



قال لي الساعدي: "قلت له، يجب أن تعتمد على نفسك، ولا علاقة لي بذلك". "لم أساعده أبدًا في الرتبة والعطلات والامتيازات".

ذات مساء يوم الجمعة، التقيت الساعدي في مقهى يدعى رضا علوان، في حي من الطبقة المتوسطة (الكرادة).



جلسنا على مائدة في الهواء الطلق، محاطة بفناجين دافئة من القهوة والهيل والتبغ المنكه.



لديه سلوك قاسي وصامت، ولكن يبدو أنه يسترخي قليلاً عندما تحدثنا عن السياسة والتاريخ، مع انقطاع متكرر من المحبين الذين أرادوا مصافحة أو صورة شخصية مع بطل الموصل.



قابلهم الساعدي بابتسامة خجولة، وعندما سألوا عما إذا كان سيلعب دورًا في الحكومة الجديدة، كان يقول "إن شاء الله" وهي كلمة يستخدمها العراقيون للتهرب من التأكيد، (بعد لقائنا ، أعاد رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي ترقيته إلى الساعدي إلى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب).

ثم حاولنا مغادرة المقهى.



وبمجرد وقوفه، تعرف عليه الناس في الشارع، وكان محاطًا بحشد كبير من المعجبين.



صبر على الصورالشخصية وصافح.



تباطأت السيارات للحصول على نظرة.



"مرحبًا ، انظر ، إنه الساعدي!" سمعت شخص يصرخ.



بدأت امرأة في التقرب.



كان حراسه الشخصيون يبدون متوترين، لكن لم يكن بإمكانهم فعل شيء.



الكل أراد لحظة معه.

بعد 15 دقيقة، كان لا يزال على بعد أمتار قليلة من المقهى، وكان الشارع غير مسدود.



بدأ رجل في منتصف العمر في الارتجال بأغنية تشيد بالساعدي ودوره في إنقاذ العراق من داعش.



صفق المتفرجون.



ركض سائق تاكسي شاب يرتدي دشداشة سوداء، وشق طريقه وسط الحشد وبدأ في إخبار الساعدي أن شقيقه قتل في ساحة الاحتجاج في بغداد.



وشكر الساعدي على كل مافعله.

صعد جندي يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص وبدأ يتوسل الساعدي ليصبح وزير الدفاع المقبل.



ثم دخل ضابط شرطة قائلاً: "نريده وزيرًا للداخلية".

وقفت في الظلام، تأثرت بمشاهدة تلك الوجوه الطموحة المليئة بالأمل.



كل ما يسألونه هو ما يحالفنا الحظ كثيرًا على اعتباره أمرًا مسلمًا به، على الأقل في الوقت الحالي: البيروقراطيون الصادقون نسبيًا، والشوارع النظيفة، وضباط الشرطة الذين لا يطلبون الرشاوى.



يريدون دولة.

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أهلًا بكم في "إقليم العوائل"!

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