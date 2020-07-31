الكاظمي يعلن الـ6 من يونيو المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية المبكرة

2020/07/31 | 21:08 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، عن تحديد يوم السادس من يونيو 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

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