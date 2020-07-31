روحاني یؤکد ضرورة تعزيز العلاقات والاسراع بتنفيذ الاتفاقيات مع العراق

2020/07/31 | 21:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي والاسراع في تنفيذ الاتفا...

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