الصحة العراقية: سببان وراء تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا اليوم ونخشى ما بعد العيد

2020/07/31 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

في أول تعليق منها بعد تسجيل العراق أعلى حصيلة يومية للاصابات بفيروس كورونا اليوم بلغت 3346 ، ارجعت وزارة الصحة القفزة بعدد الاصابات الى سببين.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) "هناك سببان وراء تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورنا اليوم الأول زيادة عدد الفحوصات لما دون الـ 18 ألفاً والثاني هو زيادة عملية البحث والتحري عن المصابين المخفيين بدون أعراض".

وحذر "اذا لم يلتزم الناس بالحظر ويمتنعون عن التزاور خلال العيد نخشى ارقاما اكبر بعد العيد".

وفيما يتعلق بالحظر قال عبد الامير " للأسف الحظر يطبق على أنه امني وليس صحي ويقتصر على قطع الشوارع فيما يحدث اكتظاظ داخل المناطق دون ان تتخذ اجراءات".وفي وقت سابق ، حسم عبد الأمير الجدل بشأن اعادة فرض الحظر بنوعية الشامل والجزئي بعد العيد من عدمه.وقال في مقابلة متلفزة تابتعا (بغداد اليوم) " أن الوضع في مواجهة كورونا ما زال خطيراً ومعدل الاصابات عالٍ رغم تراجع معدل الوفيات وهناك حاجة للاستمرار بالاجراءات السابقة".واضاف ان "الحظر الشامل سيطبق فقط في أسبوع العيد وبعده سيعود الحظر الجزئي 4 أيام بالأسبوع وربما يعاد النظر بساعاته لكن نحن في وزارة الصحة لن ننصح برفعه كليا وسنستمر كذلك بطلب فرض الحظر أيام الخميس والجمعة والسبت".ولفت الى أنه "ربما يرفع الحظر عن مرافق معينة يمكن السيطرة عليها كالمطارات مع تطبيق الإجراءات الوقائية" مشدداً على انه "من المبكر إن نرفع الحظر عن المساجد والمراقد الدينية والمساجد".ولفت الى ان "الاختناقات في السيطرات قد تكون سببا في زيادة الإصابات ويجب تخفيفها قدر الامكان".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

قال خبير الأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، الجمعة، إن 250 ألف شخص سجلوا أسماءهم في موقع إلكتروني تابع للمعاهد الوطنية للصحة للمشاركة في تجارب لقاح ضد كوفيد-19.

وبدأت المرحلة الحاسمة لدراسة فعالية اللقاح، هذا الأسبوع

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة جديدة أن أجهزة المناعة لدى بعض الأشخاص الذين لم يتعرضوا لفيروس كورونا المستجد قد تكون لديها بعض المعرفة فيما يخص مسبب المرض، ما قد يساعد في تقليص شدة كوفيد-19 إذا ما أصيب به الفرد بالفعل.

وبحسب الدراسة التي نشرت ف

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، (31 تموز 2020)، أن نحو نصف عمالها العائدين من العراق اليوم، والبالغ عددهم 72 عاملاً، ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب نقلاً عن السلطات الصحية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية: سببان وراء تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا اليوم ونخشى ما بعد العيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية: سببان وراء تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا اليوم ونخشى ما بعد العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).