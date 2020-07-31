الكاظمي يحدد 6 حزيران 2021 موعداً للإنتخابات المبكرة ويتعهد بتوفير مستلزماتها

2020/07/31 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة، 31 تموز، 2020، موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم موعداً لاجرائها.

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

وبين الكاظمي، أن "هناك صراعات داخلية وخارجية تهدد أمن العراق وسيادته".

واشار إلى أنه "سعينا دون كلل لاعداد ورقة اصلاح شاملة لإعادة احياء الاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعين الصناعي والزراعي"، مبينا أن "لا حلول للأزمات دون استعادة سيادة الدولة".

واردف الكاظمي أنه "قمنا بسلسلة تغييرات ادارية ورفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية والافتراضية"، موضحا أنه "وجهنا بتدقيق جميع الرخص الاستثمارية والمشاريع المعطلة".

وقال الكاظمي "بدأنا خطوات عملية في مجال الاستثمار بعد سنوات من الهدم المتعمد".

وتابع أنه "تسلم مستشفيات تعاني الاهمال ومشاريع معطلة منذ سنوات، كما أنه واجه الصراع الأمني ومحاولات زج العراق في الصراعات الدولية والاقليمية".

وعن الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة قال رئيس الوزراء في كلمته إنه "حرصنا على اكمال المرحلة الاولى من الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، ولن نحتاج إلى وجود عسكري في العراق بقدر حاجتنا الى التسليح والتدريب والدعم الثقافي والاقتصادي".

واستدرك قائلا :"رفضنا في السابق جر العراق إلى المحاور الاقليمية والدولية".

وعن نتائج التحقيق بملف قتل المتظاهرين أكد الكاظمي أنه "وضعنا نصب اعيننا من الوهلة الأولى استرداد حقوق ضحايا التظاهرات وتقديم الجناة إلى العدالة، وسنعمل باجراءات التحقيق العادل لاحقاق الحق وتقديم المجرمين الى القضاء ولن نتنازل عن هذا الاجراء حتى يعود الحق لاصحابه".

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