الامم المتحدة ترحب بتحديد الكاظمي موعد أجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/31 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط …

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