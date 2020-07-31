تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا و70 حالة وفاة في أكبر حصيلة يومية للمصابين في العراق

2020/07/31 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة، أحدث حصيلة للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد.

وكشفت الوزارة في بيان، عن تسجيل ثلاثة آلاف وثلاثمئة وست وأربعين إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة الأكبر ليوم واحد منذ بدء تفشي الوباء، ليرتفع بذلك مجمل عدد الإصابات الى اربعة وعشرين الفا وستمئة وتسع حالات.

وأشار بيان الوزارة الى حدوث سبعين حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، وهو ما يرفع الحصيلة الكلية للضحايا الى أربعة آلاف وسبعمئة وإحدى وأربعين حالة، لافتا في الوقت ذاته الى تماثل الف وثمانمئة وثمانية وثمانين مصابا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين الى سبعة وثمانين الفا واربعمئة واربع وثلاثين حالة.

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