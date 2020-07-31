العراق يعلن موعد الانتخابات المبكرة.. والأمم المتحدة ترحب

2020/07/31 | 21:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير هنأ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الشعب العراقي، بمناسبة حلول عيد الأضحى، فيما حدد السادس من حزيران/يونيو المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة.

الكاظمي: بدأنا خطوات جادة لاستثمار الغاز، حيث كان هدره متعمدًا

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، تابعه "ألترا عراق"، "واجهنا لمدة شهرين من عمرالحكومة عراقيل عديدة لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية".

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واتهامات لمسؤولين كبار

أضاف الكاظمي أنه "لا توجد حلول للأزمات التي يمر بها العراق، دون استعادة هيبة الدولة، لذلك قمنا بتغييرات إدارية، لمنع أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة، ومستغلة من الفاسدين وضعاف النفوس، وأصحاب المصالح غير الوطنية، وكانت حملة المنافذ مثالًا على ذلك".

وتابع، "رفضنا الحلول الاقتصادية الترقيعية، التي كان يراد تمريها على الشعب، ووجهنا بتدقيق كل الرخص الاستثمارية، للتوصل إلى حل شامل، إما الإنجاز والبدء بالأعمال فورًا أو مواجهة القضاء".

وأشار إلى أنه "بدأنا خطوات جادة لاستثمار الغاز، حيث كان هدره متعمدًا"، لافتًا إلى أنه "رفضنا جعل العراق ضمن سياسية المحاور، ورفضنا التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار".

وأكد على "التحقيق العادل لكل ما حصل خلال تظاهرات تشرين، وفق الأطر القانونية، للبدء باستيراد الحقوق، لجعل المتورطين بالدم العراقي أمام القضاء، وبعد شهرين فقط، وضعنا قائمة بأكثر من 561 شهيدًا، وسنعمل إجراءات التحقيق العادل، لوضع المجرمين أمام القضاء، كالتزام أخلاقي، ولن نتنازل عنه حتى يعود الحق إلى أصحابه".

قال الكاظمي وضعنا قائمة بأكثر من 561 شهيدًا وسنعمل على إجراءات التحقيق العادل فيما يخص التظاهرات

وتعهد الكاظمي، بـ"إجراء انتخابات مبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل"، فيما طالب "مجلس النواب باستكمال قانون الانتخابات".

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وعلقت بعثة الأمم المتحدة في العراق، على تحديد 6 حزيران/يونيو 2021 موعدًا للانتخابات المبكرة في العراق.

قالت البعثة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "ترحب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021".

أضافت أن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلبًا شعبيًا رئيسيًا على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق، مبينة أن "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذي يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور"، فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت وفقًا للبيان، إن "إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتًا ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل".

أضافت "تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وأصحاب الشأن الآخرين مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".

رحبت الأمم المتحدة بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في 6 حزيران/يونيو 2021

لفتت إلى ان "الأمم المتحدة على ثقة بأن جميع القوى السياسية ترغب في رؤية العراق يخرج من أزماته ويزدهر.



وكما هو الحال دائمًا، ستكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية وملكية عراقية.



وستواصل الأمم المتحدة تقديم كل المشورة والدعم الفني الذي تطلبه الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لتفويضها".

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