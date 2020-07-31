تأمل سريالي - جودت شاكر محمود

2020/07/31 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودت_شاكر_محمود الهواجس حول الموتيمكن أن تقودنا بعيدا عن الحياةمخاوفنا الحية ترسم صور مشوهة عن أنفسنالا يمكننا أن نجعل العالم منطقياونحن نبحث عن عتبة مناعة القطيعلا يزال الأمر غير مؤكدفأننا نهدر الكثير من الأرواح لأننا لا نعرف كيف سينتهي هذا الأمرفقد ولدنا مختلفينومع السنون ستتراكم تلك الاختلافاتإنها الأساس الذي نبني عليه تفكيرنالذا الجمع بين أفكارنا وقناعاتنا وقيم ......





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