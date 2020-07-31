49 منطقة تتقاسم أكثر من 800 إصابة في الكرخ.. وأرقام “مهولة” في مدينتين متجاورتين

2020/07/31 | 21:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ التوزيع الجغرافي، للاصابات الـ803 المعلن عنها اليوم الجمعة، فيما سجلت كل من مدينتي الحرية والكاظمية 64 إصابة لكل منهما.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة […]

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