تسجيل 13 وفاة و243 اصابة جديدة بكورونا في كوردستان

2020/07/31 | 21:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت سلطات الاقليم اجراءات مشددة خلال ايام عيد الاضحى

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