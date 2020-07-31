صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 7 وفيات بكورونا وأعلى حصيلة اصابات سجلتها منذ دخول الوباء

2020/07/31 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدير عام دائرة صحة الكرخ - د.



جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو دشير -——- ٦أبو غريب ——— ١٣الاسكان ———- ٧الاعلام ———- ١٣البياع ———— ٤١التراث ———- ٢التاجي ———- ٨الحارثية ——— ٦الحرية ———- ٦٤الخطيب ——- ٤الدورة ———- ٥٠الدولعي ——— ١٣الرحمانية ——- ٥السيدية ——— ١٩الشرطة الخامسة ——- ٤الشرطة الرابعة ——— ٣الشعلة ——— ٦٩الصالحية ——- ٣الطارمية ——- ٤٠الطوبجي ——- ١٦العامرية ——- ٢٤العطيفية —— ٣العلاوي ——- ٤الغزالية ——- ٩القادسية ——- ٥الكاظمية ——- ٦٤الكرخ ———- ٤اللطيفية ——- ١٣المحمودية —— ٥٥المنصور ———- ١٠المواصلات ——- ٩النصر والسلام —— ١٤الوشاش ———- ٨اليرموك ———- ١٨اليوسفية ——— ٧جكوك ———— ٤حي الجامعة —— ١٤حي الجهاد ——- ٢٩حي الخضراء —— ٩حي العامل ——— ٥٧حي العدل ——— ١١سبع البور ———— ٢شارع حيفا ———- ٢كرادة مريم ———- ١ناحية الرشيد —— ٥سكنة جانب الرصافة ——— ٢٩محافظة النجف ——- ٢محافظة واسط ——— ١محافظة ديالى ——— ٢

الشفاء:٢٩٣

الوفيات:-وفاة/٥٥سنة/انثى/الشعلة/محلة٤٦٤- وفاة/٧٤سنة/ذكر/الكاظمية/محلة٤١١- وفاة/٨٣سنة/انثى/حي الجهاد/محلة٨٧٩- وفاة/٩٧سنة/انثى/حي الجهاد/محلة٨٨٣- وفاة/٤٧سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٢٤- وفاة/٧٢سنة/ذكر/المواصلات/محلة٨٠٠- وفاة/٦٧سنة/ذكر/الكاظمية/ساحة عدن/زراعي.

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عبرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عن خشتيها من تكرار سيناريو عيد الفطر بعيد الاضحى من ناحية عدم الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي مؤكدة ان الاصابات تضاعفت 17 مرة بعد العيد السابق.

وقال مدير عام دائرة الصحة الع

بغداد اليوم - بغداد

في أول تعليق منها بعد تسجيل العراق أعلى حصيلة يومية للاصابات بفيروس كورونا اليوم بلغت 3346 ، ارجعت وزارة الصحة القفزة بعدد الاصابات الى سببين.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير في حديث متلفز تابعته (بغداد

بغداد اليوم - متابعة

قال خبير الأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، الجمعة، إن 250 ألف شخص سجلوا أسماءهم في موقع إلكتروني تابع للمعاهد الوطنية للصحة للمشاركة في تجارب لقاح ضد كوفيد-19.

وبدأت المرحلة الحاسمة لدراسة فعالية اللقاح، هذا الأسبوع

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