الصحة العامة توجه نصائح للمواطنين بعيد الأضحى وتؤكد: الإصابات تضاعفت بعد العيد السابق 17 مرة !

2020/07/31 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

عبرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عن خشتيها من تكرار سيناريو عيد الفطر بعيد الاضحى من ناحية عدم الالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي مؤكدة ان الاصابات تضاعفت 17 مرة بعد العيد السابق.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير في مقابلة متلفزة تابتعا (بغداد اليوم ) إن "الوضع في البلد ما زال خطيراً في مواجهة كورونا ومنذ يومين نسجل أعلى معدل إصابات يتجاوز الـ 2900".واضاف "قبل عيد الفطر كان معدل الإصابات الاسبوعي يتجاوز الألف بقليل والآن وصل إلى أكثر من 17 آلف اي 17 ضعفاً نتيجة عدم تطبيق الحظر بأسلوب صحيح وعدم إلتزام المواطنين باجراءات الوقاية".ولفت الى ان وزارة الصحة "تخشى من عيد الأضحى، إذ لم يطبق الحظر بشكل صحيح ويعي المواطنون خطورة الوضع ربما تتصاعد الأرقام لمعدلات غير مسبوقة وإن تصاعدت الإصابات ستتصاعد الوفيات أيضا".ولفت الى انه "قبل عيد الفطر كان لدينا 37 وفاة أسبوعيا وقبل أسبوعين وصل إلى 700 والآن تراجع قليلاً"، داعياً المواطنين الى التركيز على الوقاية والالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن التجمعات والاختلاط في الأماكن المغلقة".ويوم امس حذر الحلفي المواطنين من عدم تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والاختلاط في فترة عيد الاضحى، لافتا الى ان اعداد الاصابات والوفيات سترتفع. وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "تجربة عيد الفطر السابق كانت قاسية نتيجة عدم التزام المواطنين باجراءات الحظر والوقاية الصحية ما ادى الى ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا بشكل خطير". واضاف ان "الجهات الامنية عليها تطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بصرامة من اجل منع الاختلاط والتجمعات خلال فترة عيد الاضحى للحد من تفشي الوباء". وبين ان "تجربة العراق لا تزال ساخنة في مواجهة فيروس كورونا بالتالي عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية وقرارات الحظر سيؤدي الى ارتفاع خطير باعداد الاصابات بعد انتهاء عطلة العيد حينها سيضرب كورونا بقوة "، مؤكدا ان "ارتفاع الاصابات سيؤدي الى ارتفاع كبير بأعداد الوفيات لذا نأمل من المواطنين مراعاة اجراءات الوقاية خلال فترة العيد".وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (30 تموز 2020)، بياناً بشأن مناسبة حلول عيد الأضحى، وإعلان الحظر الشامل للتجوال خلال أيام العيد، فيما حثت الوزارة، المواطنين على عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة تبارك للامة الاسلامية وللشعب العراقي الأبي حلول عيد الاضحى المبارك، وفي هذه المناسبة العزيزة نود ان نبين لمواطنينا الكرام بان عليهم الالتزام التام بالحظر الشامل في أيام العيد، وبالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من البيوت الا للضرورة القصوى".وأضافت، أن "التهاني والتبريكات ينبغي أن تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ والتزامهم هذا سيحميهم من الاصابة بفيروس كورونا وكذلك يجنبنا ما حدث عقب عيد الفطر الماضي من ارتفاع سريع وخطير في عدد الإصابات والوفيات بعد ما كان العراق يقترب من انحسار الوباء بشكل كامل".وتابعت، أن "سبب ذلك، هو التراخي بارتداء الكمامات وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وحضور المناسبات والاختلاط غير المحمي من قبل المواطنين، إضافةً الى عدم تطبيق الحظر الشامل بشكل صحيح في ايام عيد الفطر المبارك".ووفقاً للبيان، أهابت الوزارة "بالمواطنين التقيد التام بالإجراءات الوقائية، وتجنب كافة التجمعات العشائرية، والاجتماعية، والدينية، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد أعلنت، الأحد (26 تموز 2020)، فرض الحظر الشامل للتجوال اعتباراً من اليوم الخميس (30 تموز 2020)، وطيلة أيام العيد، ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد.

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مدير عام دائرة صحة الكرخ - د.



جاسب الحجامي

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

أبو دشير -&m

بغداد اليوم - بغداد

في أول تعليق منها بعد تسجيل العراق أعلى حصيلة يومية للاصابات بفيروس كورونا اليوم بلغت 3346 ، ارجعت وزارة الصحة القفزة بعدد الاصابات الى سببين.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة - د.



رياض عبد الأمير في حديث متلفز تابعته (بغداد

بغداد اليوم - متابعة

قال خبير الأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، الجمعة، إن 250 ألف شخص سجلوا أسماءهم في موقع إلكتروني تابع للمعاهد الوطنية للصحة للمشاركة في تجارب لقاح ضد كوفيد-19.

وبدأت المرحلة الحاسمة لدراسة فعالية اللقاح، هذا الأسبوع

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