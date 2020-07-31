الأمم المتحدة تعلق على تحديد 6 حزيران 2021 موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

2020/07/31 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق ، الجمعة 31 - 7 - 2020 ، على تحديد 6 حزيران 2021 موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق.

وقالت البعثة في بيان "ترحب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021".

واضافت إن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق.



والأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذي يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور".وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت وفقاً للبيان "إن إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل".

واضافت "تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وأصحاب الشأن الآخرين مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".ولفتت الى ان "الامم المتحدة على ثقة بأن جميع القوى السياسية ترغب في رؤية العراق يخرج من أزماته ويزدهر.



وكما هو الحال دائماً، ستكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية وملكية عراقية.



وستواصل الأمم المتحدة تقديم كل المشورة والدعم الفني الذي تطلبه الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقاً لتفويضها".

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